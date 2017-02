Ciencia también para ellas

La consejera volvió a pedir tranquilidad a los padres de los colegios concertados y dijo que se eliminarán "pocas unidades"

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle asistió este lunes a una mesa redonda con motivo de los actos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el pasado sábado, 11 de febrero. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Ciencia Principia y en él participaron la jefa del servicio de publicaciones y divulgación de la UMA, Rosario Moreno, la directora de la fundación DesQbre, Teresa Cruz, la investigadora de Tecnología Electrónica de la UMA, Cristina Urdiales y la profesora de Física y Química en IES Las Lagunas de Mijas y miembro del Centro de Ciencia Principia, Carmen Guerra.

De la Calle insistió en que la educación y el apoyo de las familias es la mejor forma de fomentar este sector entre las féminas. "Yo me he dedicado toda la vida a la ciencia y creo que hombres y mujeres tenemos idénticas neuronas. No existe el cerebro en rosa", explicó la consejera que recalcó la dificultad de muchas mujeres para acceder a una carrera de esta temática y aseveró: "Aunque hemos avanzado no es suficiente". Asimismo la responsable de Educación dijo que la igualdad de oportunidades y de género "sirve para todo, también para la ciencia". En España, al igual que en otros países europeos, el número de catedráticas universitarias es reducido siendo solo un 20% en las universidades del país.

Por otra parte, la delegada de Educación volvió a pedir tranquilidad a los padres de los niños que cursan sus estudios en los colegios concertados. "Los niños que están escolarizados van a seguir escolarizados", afirmó y dijo que es probable que se elimine alguna unidad si no hay niños que las puedan ocupar y que esto afectará, principalmente, al ámbito urbano. "El número de unidades que se eliminarán será muy pequeño", confesó haciendo referencia al aprovechamiento de los recursos públicos. "Donde no existan niños no me pueden pedir que pongamos un profesor". Además, con respecto a la anulación de las oposiciones en magisterio, De la Calle dijo que hace pocos días hubo una reunión en Madrid para abordar el tema. "Nos han dicho que la parte legislativa del presupuesto en la que había una prórroga no se aprueba, nosotros le hemos insistido en que saquen un Decreto y si no lo hacen es porque no quieren", dijo. A lo largo de esta semana, la Consejería de Educación se reunirá para sacar su oferta pública de empleo.