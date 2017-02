El PSOE salva la cabeza del director de Medio Ambiente

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha salvado hoy la cabeza política del director general de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya, al que el resto de la oposición, incluido Ciudadanos, ha exigido su dimisión al considerarlo responsable de la contratación irregular de varios falsos autónomos que han producido ya tres sentencias en contra del Ayuntamiento.

La comisión de Medio Ambiente ha debatido hoy una moción presentada por IU Málaga para la Gente que en su primer punto solicitaba la dimisión de Medina Montoya, "por su deficiente gestión del área de Medio Ambiente y ser el responsable de las contrataciones irregulares en la misma". Le recriminan además que se negara a colaborar y a aportar información al área de Personal cuando ésta abrió un expediente de información reservada sobre los falsos autónomos y las sentencias que se estaban recibiendo en Medio Ambiente

Después de que toda la oposición haya apoyado la solicitud de dimisión, el PSOE se ha desmarcado de estos y se ha alineado con el PP para votar en contra de la medida por lo que esta no ha salido adelante. La socialista Begoña Medina ha señalado que "no nos consta que Medina-Montoya sea el responsable de las contrataciones irregulares, queremos ver la documentación y pedir explicaciones al propio Montoya.

La posición del PSOE ha sorpendido toda vez que fue la propia concejala Begoña Medina la que el pasado jueves señalaba en rueda de prensa que "Montoya no ha querido colaborar con la justicia, es un hecho bastante grave ya que ha firmado estos contratos".

También el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, ha defendido la actuación de su director general. Jiménez ha señalado que Montoya "no es el responsable de las contrataciones", recordando que esas contrataciones vienen de 2009 y Montoya "no entró a trabajar en el Ayuntamiento hasta 2011". Tampoco considera condenable la negativa del director general a colaborar con el área de Personal, "pues se le pidió los nombres de las personas que hubiesen actuado de forma negligentes".

El propio Medina Montoya, en la comparecencia que le pedía el PSOE, ha confirmado que no quiso colaborar con el área de Personal. "Cuando se me pidió que identificase a unas personas, yo no iba a contribuir a ponerme de lado y apuntar hacia unas personas pues no me parecía lo correcto"