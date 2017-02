Alumnos del IES Huelin participan en un concurso de fotografía medioambiental

Concienciar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y promover la sostenibilidad ha sido el objetivo del concurso de fotografía celebrado en el IES Huelin de Málaga.

El certamen, que forma parte de un proyecto Erasmus + financiado por la Unión Europea, ha logrado reunir más de 50 fotografías que han optado a un premio económico en cada categoría. En concreto, los ganadores han recibido 30 euros. El jurado ha elegido la imagen más crítica, la más artística y la que refleja la mejor práctica medioambiental.

Los estudiantes participantes, de Secundaria y Bachillerato, han tomado conciencia sobre "la importancia de mantener un instituto, barrio y ciudad sostenibles mejorando los hábitos de reciclaje y limpieza", explica Emilio Guzmán Gil, coordinador del proyecto Erasmus + "Improvement the Teaching-Learning Process at and Entrepeneurial and Sustainable Establishment".

La siguiente actividad que realizarán los alumnos y profesores participantes en este proyecto será una movilidad a la ciudad británica de Turo, del 6 al 10 de marzo, donde intercambiarán experiencias con estudiantes de un instituto local.