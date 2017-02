De la Calle pide calma a la concertada y asegura que se eliminarán pocas clases

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, asistió ayer como ponente en una mesa redonda en el marco de los actos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el pasado sábado 11 de febrero. Allí, la responsable de Educación se refirió, de nuevo, al problema generado en las concertadas y pidió calma a las familias que tienen a sus hijos escolarizados.

En este sentido, De la Calle aseguró que los pequeños continuarán su trayectoria escolar como hasta el momento. Además, dijo que es probable que se elimine alguna unidad si no hay niños que las puedan ocupar y que esto afectará mínimamente al ámbito urbano. «El número de unidades que se eliminarán será muy pequeño», confesó haciendo referencia al aprovechamiento de los recursos públicos. «Donde no existan niños no me pueden pedir que pongamos un profesor». La resolución, según el área de Educación, se podrá conocer en pocos días.

Asimismo, la consejera se refirió a la anulación de las oposiciones de magisterio alegando que hace unos días hubo una reunión en el Ministerio de Educación para abordar el tema. «Nos han dicho que la parte legislativa del presupuesto en la que había una prórroga no se aprueba, nosotros le hemos insistido en que saquen un decreto y si no lo hacen es porque no quieren», aseveró. De la Calle comentó que la Consejería de Hacienda «considera que el procedimiento está totalmente en marcha y tiene que salir a flote. Si hay alguna duda, con un ´decretito´ se arregla todo».

A lo largo de esta semana, la Consejería de Educación se reunirá con los sindicatos para sacar su oferta pública de empleo. «Todas las oposiciones que va a haber en Andalucía, no solo las de Educación sino las de Función Pública y de Sanidad, seguirán su trayectoria como estaba prevista», dijo.