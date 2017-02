El Gobierno aún no ha pagado las ayudas por el temporal de 2015 en Málaga

Los ayuntamientos afectados por los temporales de septiembre y octubre de 2015 siguen sin cobrar las ayudas por los daños producidos en infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal. Y, según el PSOE, el Gobierno central reconoce que un año y medio después aún no ha pagado las ayudas a los 15 ayuntamientos afectados.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE de Málaga Miguel Ángel Heredia ha anunciado que va a presentar una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados para que se paguen ya las indemnizaciones, y no sólo las de 2015, sino las de 2012 y que se establezca un calendario de pagos por las del temporal de 2016.

"El Gobierno tiene que pagar ya los 6,4 millones de euros que prometió por los daños producidos por los temporales del año 2015. Hace ya un año y medio que se produjeron los destrozos y no han movido un dedo. Ahora ya no tienen la excusa de que están en funciones, por lo que parece que no es más que falta de voluntad política de conceder esas ayudas", ha dicho que ha mostrado su escepticismo respecto a cuándo puedan resolverse las ayudas a los temporales del otoño de 2016: "Si todavía estamos así con las ayudas de 2015, si todavía están pendientes ayudas del año 2012, cómo vamos a fiarnos de que el Gobierno dé una rápida solución a los tremendos daños producidos hace sólo unos meses".

En respuesta a una pregunta en el Congreso de los Diputados, el Gobierno reconoce abiertamente que ni siquiera se ha aprobado la concesión de las ayudas "por actuaciones de reparación y restitución de infraestructuras y servicios municipales". "Por lo que se refiere a las ayudas previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2015? está pendiente de aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado la pertinente convocatoria de subvenciones, por lo que las entidades locales interesadas aún no han podido presentar sus solicitudes de ayuda", reconoce el Gobierno en su respuesta.

Dicho decreto es de octubre de 2015 y que en la Orden Interna del 4 de diciembre de 2015, reconoce a los quince municipios afectados (Alhaurín de la Torre, Algarrobo, Arenas, Casares, Cortes de la Frontera, Estepona, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Manilva, Pujerra, Ronda, Sayalonga y Torremolinos) el derecho a reclamar las ayudas, pero en febrero de 2017 todavía no es posible.

"Si para daños valorados en 6,4 millones de euros, por el temporal de septiembre y octubre de 2015, el Gobierno de Rajoy todavía no ha puesto a disposición de los ayuntamientos las ayudas, mucho me temo que en el caso del temporal de diciembre de 2016, que dejó a más de 6.000 personas afectadas y causó daños por más de 25 millones de euros, vamos a tener que esperar a este paso al año 2020", ha lamentado Heredia.