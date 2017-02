La Junta acusa al Ministerio de discriminar a los estudiantes andaluces al retrasar el pago de sus becas

La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Alba, ha informado esta mañana en rueda de prensa que la Consejería ha hecho sus deberes a la hora de remitir al Ministerio de Educación la documentación relativa a la solicitud de becas de más de 19.000 estudiantes malagueños, que a estas alturas del curso aún no ha podido cobrar sus ayudas. La demora se debe, según insiste Alba, a un retraso del propio Ministerio. Como ha recordado, un total de 19.151 estudiantes malagueños de ESO, Bachillerato y FP, así como el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, no ha podido cobrar a día de hoy las becas concedidas para este curso escolar debido al retraso por parte del Ministerio del correspondiente convenio.

De ellos, 445 han recibido la comunicación de la concesión de la beca parcial (260 euros) teniendo derecho a la cuantía completa de 2.000 o 3.000 euros debido a una interpretación restrictiva de la normativa, al entender que no se han matriculado del curso completo por tener módulos convalidados o exentos.

Alba ha añadido que la Consejería ha remitido la documentación firmada al Ministerio el 28 de diciembre, "hace casi dos meses, sin que hasta el momento el ministro haya tenido tiempo de firmarla a su vez", ha criticado la delegada, quien ha añadido que "este hecho sorprende más aún si tenemos en cuenta que en otras comunidades autónomas, todas menos Cataluña y Andalucía, los estudiantes ya disfrutan de su becas, por lo que podemos hablar de un trato discriminatorio con nuestros alumnos y nuestras alumnas".

Esta situación afecta en la provincia de Málaga a 16.414 estudiantes en la convocatoria general y a 2.737 en la destinada al alumnado con necesidades educativas especiales.

Respecto a la situación del alumnado de Formación Profesional que tenía expectativas de recibir la beca completa, Patricia Alba ha afirmado que "estas ayudas no se conceden para pagar la matrícula, porque es gratuita, sino para facilitar la continuidad en los estudios y evitar el abandono escolar temprano, sobre todo de quienes tienen menos recursos".

La delegada ha querido aclarar que, "pese a que circulen informaciones interesadas, reiteramos que el abono o no de estas becas a sus beneficiarios ya no corresponde a Andalucía sino al Estado". No obstante, Patricia Alba ha instado al Ministerio de Educación a "que reconsidere esta situación y proceda al pago de estas ayudas, haciéndose cargo de los graves inconvenientes que está causando al alumnado que precisamente presenta más dificultades".