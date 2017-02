El Ayuntamiento de Málaga negociará con los bomberos, pero sin cambiar su postura

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir en la mano tendida al diálogo permanentemente con los bomberos, que llevan casi dos meses encerrados y que preparan una huelga indefinida; pero ha advertido de que, aunque el Ayuntamiento vaya al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), "no se va a mover del convenio que está firmado, por respeto a quienes lo han aprobado, que son mayoría".

De la Torre, quien ha incidido en el diálogo, ha recordado el reciente convenio que "se ha negociado donde una mayoría de los representantes sindicales de la parte social de la mesa han estado de acuerdo en lo que se ha acordado".

Para De la Torre, los sindicatos que lo rubricaron "también tenían planteamientos parecidos o coincidentes" a los que se reclaman ahora por CCOO y SAB, pero "estiman también, porque hay que ver las cosas, que todas no se pueden conseguir el mismo año y al mismo tiempo, porque la ciudad tiene muchas necesidades".

En este punto, el alcalde ha agregado que el Consistorio está impulsando políticas sociales, poniendo como ejemplo los economatos y la "política social ambiciosa" en materia de vivienda o de alquileres.

"Todo ello tiene que ponerse en la balanza para conocerlo, lo que se puede hacer en relación con las necesidades que tiene la población de Málaga en su globalidad, no solo el personal, y las aspiraciones que pueda tener de mejora del personal que trabaja en el Ayuntamiento", ha valorado De la Torre, quien, no obstante, ha agradecido "el esfuerzo de todos, enormemente, de todos, pero hay un acuerdo y eso tenemos que respetarlo".

Es más, ha dejado claro que "no tendría sentido por nuestra parte no acordarnos del acuerdo que se ha firmado y que debe ser lo que está ahí", insistiendo en que "a partir de ahí, de cara al futuro, no ahora, de cara a otros años, hay unas mesas técnicas que se pueden hablar".

En este punto, ha citado el escrito presentado por los bomberos sobre la mesa técnica, que se ha aceptado, y "donde estaremos y se podrá hablar de reglamento, de reclasificación, pero tenemos que ver su costo y hay que ver cómo se encaja con otras necesidades que tiene la ciudad, que son inmensas". "Hay que ver los temas en su globalidad", ha sentenciado.

Sobre los pasos que están dando los bomberos para la petición de huelga, De la Torre ha señalado que desde el Ayuntamiento "se harán los pasos que sean necesarios", por lo que acudirán al Sercla, pero el Consistorio "no se va a mover del convenio que está firmado por respeto a quienes lo han aprobado que son mayoría".

De la Torre ha dicho lamentar "que se plante este tema de la huelga" y ha señalado que la misma "no puede afectar a los servicios, que están planteados y el cumplimiento de las guardias que están establecidas".

Por último, sobre los actos vandálicos, de los que los bomberos se han desmarcado, De la Torre ha aludido a que "quizá" se tendría que haber actuado antes, "inclusive, con más rapidez, al principio", señalado, al respecto, que "un material que está pagado con dinero de todos no debe ser objeto de actos que puede afectar al material; tenemos que cuidar las cosas, igual que el mobiliario urbano", ha considerado.

Además, ha asegurado que "haremos todos los esfuerzos para que bomberos y todo el personal que tiene que ver con seguridad tenga todo el material en perfecto estado y el material necesario". "Quede claro nuestro compromiso en esa materia", ha concluido.