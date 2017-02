Cerrado de Calderón se lleva la peor parte de la tormenta caída en Málaga

Los daños principales se deben a corrimiento de tierras, que han afectado a muros de contención y han provocado desprendimientos y el desplome de calles

La zona de Cerrado de Calderón se ha llevado la peor parte de la tormenta que ha caído esta madrugada en la capital y que ha dejado la friolera de 144 litros por metro cuadrado entre las cuatro y las cinco de la mañana. Los daños principales provocados por la tromba de agua se han registrado en varias calles del distrito Este, fundamentalmente en el Cerrado pero también en El Morlaco o en los Baños del Carmen. Corrimientos de tierras, desplome de calles y estructuras que han colapsado son los graves desperfectos que se han registrado.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, informa de que en la calle Flamencos se ha producido corrimiento de tierras que han afectado a los muros de contención de esta calle, lo que ha provocado que se desplome literalmente la carretera, con varios vehículos que estaban estacionados en ella cayendo al interior del socavón. También en la calle Marcos de Obregón, el abundantísimo agua caída ha provocado que colapsen la estructura de un aparcamiento, por lo que las pérgolas han caído sobre los coches aparcadados. Barro y cascotes se acumulan por todas las calles del Cerrado de Calderón, donde han tenido que ser tamibén desalojadas varias viviendas con carácter cautelar.

En la calle Andaluces, los inspectores técnicos de Bomberos estudian a esta hora si estos vecinos pueden regresar a sus casas. En esta misma vía han tenido que ser desalojadas otra vivienda unifamiliar, y otra en la calle Santa Gema, aunque Cortés informó de que no existe realmente peligro estructural ni riesgo de derrumbe, "los bomberos han aconsejado que aún no regresen porque no está en condiciones de habitabilidad".

Los daños son fundamentalmente materiales, aunque en la calle Flamencos, según indica el concejal, uno de los coches que cayó por el desplome de la carretera estaba ocupado por varias personas, que han sido rescatadas sin haber sufrido heridas de consideración. "Sobre todo se han visto afectado coches", ha señalado Marios Cortés, quien ha informado de que a esta hora de la mañana ya son muchas las grúas de los seguros particulares las que están trabajando para trasladar estos coches a los talleres.

Muchos vecinos de Cerrado de Calderón están sin gas y agua potable, ya que los desprendimiento de tierra han dejado al descubierto varias tuberias y para evitar fugas se ha cortado el suministro, añadió Mario Cortés.

Los Baños del Carmen también se ha visto afectado debido al granizo caído esta madrugada y que se ha acumulado en los toldos de caña del balneario, que no han sido capaces de soportar tanto peso.

En el Centro, el aparcamiento de la plaza de La Marina también se ha inundado. El resto de la ciudad, según destaca Cortés, "se ha comportado razonablemente bien". Si bien durante la gran tormenta muchas calles del Centro sufrieron inundaciones y prácticamente se convirtieron en auténticos ríos con el agua bajando a cierta velocidad y con el alcantarillado sin capacidad.

Por la mañana, operarios de Limasa se encargan de baldear las calles del Centro para limpiar los restos de suciedad y barro acumulados.