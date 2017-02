El alcalde de Málaga vuelve a sembrar dudas sobre si se presentará otra vez como candidato

Francisco de la Torre es un perenne deshojador de margaritas. Si en diciembre pasado, 'traicionado' por su mujer, anunció que este era su último mandato y que no volvería a presentarse, ahora, sólo dos meses después vuelve a vestirse de Hamlet para abrir de nuevo la puerta de la duda sobre su futuro político.

El alcalde ha aprovechado este lunes por la mañana el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', para entreabrir de nuevo esa puerta y señalar que "es muy difícil, casi imposible que vuelva a presentarme" como candidato a la alcaldía de Málaga, pero que "no es por falta de ganas o por cansancio o por falta de ilusión". De esta manera, De la Torre vuelve a sembrar dudas y deja entrever que son motivos políticos y no personales los que le obligarían a no presentarse en 2019. En lo que si ha sido más claro es en su decisión de no dimitir y mantenerse en la alcaldia hasta el final de su actual mandato que expira en mayo de 2019."Voy a cumplirlo, (el mandato) ese es mi deseo, salvo causa de fuerza mayor", añadiendo que el amor y compromiso por Málaga, la ilusión, las ganas están ahí; el trabajo esta ahí y desde luego este mandato voy a estar con una dedicación como si fuera a estar toda la vida". De la Torre ha recordado al respecto que durante la campaña electoral de 2015 dijo que se presentaba para estar cuatro años y "ese compromiso es un compromiso asumido por mí y lo entiendo como mi obligación", que, por otra parte, es con gusto". La continuidad de De la Torre como alcalde hasta el final del mandato forma parte también del acuerdo de investidura con Ciudadanos y su portavoz Juan Cassá siempre ha señalado que si De la Torre incumpliera ese punto se rompería el acuerdo y Ciudadanos estaría en liberta para volver a negociar cn cualquier grupo municipal un nuevo pacto.