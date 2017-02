Los bomberos de Málaga prevén que la huelga comience en la primera quincena de marzo

Los bomberos de Málaga, que llevan más de 50 días encerrados, continúan con la preparación de la huelga indefinida. Este martes ha constituido legalmente el comité de huelga y estiman que la misma podría comenzar en la primera quincena de marzo.

Así lo ha explicado el delegado del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, ha detallado que este martes se ha constituido legalmente el comité de huelga, con los 12 integrantes, entre las que se encuentran suboficiales, sargentos, cabos, bomberos, un miembros del Grupo de Rescate (GRES), un representante de la Unidad Médica Sanitaria de Intervención (UMSI) y un representante de la sala del 080, además de miembros del SAB y CCOO, y también se ha levantado acta, que es la que se llevará al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla).

Así, está previsto que este jueves se lleve a cabo una asamblea en la que se va a informar a los trabajadores que van a ir a la huelga de lo que conlleva ir al paro, para "que queden informados".

También entre este martes y el miércoles se va a presentar de forma telemática el documento al Sercla, por lo que, como se dependen de los plazos, hasta la primera quincena de marzo no comenzaría la huelga indefinida. Así, no obstante, "ya entraría en el aviso de prehuelga".

En este sentido, Millán ha señalado que se espera que el Ayuntamiento "se siente a negociar, cosa que no ha hecho, y llegue a un acuerdo con nosotros". "Está muy bonito salir en prensa diciendo que me voy a sentar a negociar pero sin moverme de mi postura y para eso no te sientes", ha lamentado.

Por otro lado, paralelamente a la huelga, ha recordado, el gabinete jurídico va a presentar también un recurso de alzada contra la imposición del nuevo calendario.

Los bomberos, según recordaron, insisten en que el conflicto "no es de índole laboral" y critican que "la problemática es organizativa y estructural dado el desmantelamiento paulatino del servicio por parte del Ayuntamiento".

Entre las reivindicaciones de los bomberos se encuentran la reclasificación de funcionarios a nivel C1, regularización de la jornada laboral y actualización del reglamento interno, entre otros.