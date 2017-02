Costas rechaza la construcción de un chiringuito en El Morlaco

La Demarcación de Costas de Málaga tampoco está a favor de que se construya un chiringuito en El Morlaco, en la zona Este de la capital malagueña. Así lo señala en un informe remitido a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que explica las razones por las que no considera adecuado la ubicación de un establecimiento de este tipo en la zona.

Costas considera que «no está suficientemente justificada la implantación del establecimiento en la ubicación solicitada» e indica que en el caso de que la Junta o el Ayuntamiento de la capital malagueña autorizasen la instalación ésta se tendría que hacer «en todo caso fuera del dominio público marítimo-terrestre». En el informe se explica, además, que para autorizar la construcción del chiringuito, solicitado por la empresa El Faro de Marbella Developments, en dominio público marítimo-terrestre es necesario y «vinculante» tener un informe favorable del Ayuntamiento, al encontrarse la zona en un tramo de costa urbano. Y en este punto el proyecto también contó ya en su momento con el rechazo del Consistorio malagueño.

Así, a finales del pasado diciembre, la edil de Servicios Operativos, Teresa Porras, ya informó en el pleno de que el área de Playas y la de Urbanismo iban a informar negativamente sobre el proyecto. El informe municipal señalaba que el proyecto no se ajustaba a la normativa vigente y las previsiones urbanísticas para la zona, y recordaba que en la zona donde se quería instalar el chiringuito no existe playa, por lo que no se requiere que exista en la zona un establecimiento de este tipo.

Por su parte, Costas resalta que la superficie prevista por el establecimiento, de 279 metros cuadrados más el espacio de los baños y dos zonas ajardinadas, «supera la superficie máxima establecida» en el Reglamento de Costas. El hecho de que el lugar donde se quiere ubicar sea una zona de escolleras también supone para Costas un riesgo, al darle a la zona «un índice de inestabilidad alto».