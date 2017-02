Ciudadanos pedirá que el Ayuntamiento devuelva la plusvalía cobrada indebidamente los últimos cuatro años

La sentencia del Tribunal Constitucional declarando nulo el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos, más conocido como plusvalía, en los casos en los que la venta de un inmueble se realice por debajo de su valor real y, por tanto, sin ganancias, ha tenido ya las primeras consecuencias en Málaga donde el grupo municipal Ciudadanos, aliado del equipo de gobierno, va a exigir a este que el Ayuntamiento devuelva las cantidades cobradas indebidamente durante los últimos cuatro años por este impuesto y que modifique la actual ordenanza fiscal de manera que se deje de cobrar desde ya el impuesto en los casos en los que el inmueble o terreno se venda sin beneficio.

El portavoz de la formación naranja, Juan Cassá ha anunciado que llevará una moción con estos objetivos al pleno del jueves, lo mismo que harán en todos los ayuntamientos de capitales de españolas. "Parece un contrasentido cobrar una plusvalía cuando no se produce ese plus, cuando no hay hecho imponible".

El asesor fiscal del grupo, Ignacio Villena, ha remarcado que en 2015 este impuesto supuso unos ingresos de 55 millones de euros para el Ayuntamiento de Málaga, a través de 18.000 operaciones. Villena ha explicado que el pago de la plusvalía sin que exista beneficio se da casi exclusivamente en las operaciones realizadas ´inter vivos´, ya que en las operaciones ´mortis causa´, esta situación apenas se da. Sin embargo, es imposible determinar ahora mismo en cuántos casos se produjo un descenso del valor.