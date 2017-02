Dimite la comisión gestora de las Peñas por supuestas "anomalías" contables

El pasado 2 de febrero presentaron por carta su dimisión los tres consejeros de la comisión gestora de la Federación Malagueña de Peñas, Fernando Escobar, Pedro Medina y Rafael Trigos, esos dos últimos, expresidentes de la entidad. Además, Rafael Trigos ha dimitido como presidente de la comisión revisadora de cuentas.

Entre los motivos, según la carta dirigida al actual presidente de la federación, Miguel Carmona, se encuentran «anomalías encontradas por la Comisión Revisadora en las cuentas» así como «actos ejecutados por esa presidencia, presuntamente punibles por cualquiera de las vías jurídicas, laboral, fiscal, civil, etc. establecidas al efecto».

Los consejeros también justifican la dimisión por la falta de respuesta a una solicitud de reunión en noviembre del año pasado, para tratar sobre la dimisión en octubre de 2016 de seis miembros de la junta directiva, entre ellos la tesorera.

En declaraciones a La Opinión, Rafael Trigos explicó ayer que la continuidad hasta el pasado día 2 de febrero de la comisión gestora, pese a que la federación cuenta con presidente desde 2013, se debió «a estar expectantes y para que nadie crea que este es su cortijo».

Rafael Trigos señaló que la comisión revisadora de cuentas ha presentado anomalías contables, entre ellas, «facturas sin IVA, gente que pagaba el IVA y no era sujeto pasivo de IVA, proyectos subvencionados que no se hacían o se hacían al año siguiente y facturas no correctas».

El antiguo consejero justificó la decisión de dimitir en que «no podemos consentir que el cortijo sea suyo y que haga lo que quiera, y máxime con subvenciones muy importantes que nos dan las administraciones, no podemos ser partícipes de mirar para otro lado». Trigos consideró grave el que la tesorera de la federación presentara su dimisión y abogó por que Miguel Carmona no se presente en mayo a la reelección. A su juicio, «sería lo peor porque hay muchas anomalías para que siga».



Respuesta del presidente

El presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Miguel Carmona, negó ayer de forma tajante a este diario todas las acusaciones y achacó la denuncia a una cuestión personal con Rafael Trigos. «Todo es incierto, es un tema personal porque no quiere que salga de presidente. No hay nada de las acusaciones».

Miguel Carmona declaró además a este diario que «si tiene pruebas, que vaya a un juzgado» y recordó que la carta emplea el término «presuntamente», lo que a su juicio le resta todo valor.

Además, informó de que se ha tratado de una dimisión producida antes de que los tres consejeros fueran expulsados de la federación, algo que iba a tener lugar en la próxima asamblea. «Los iban a echar y a nombrar a Rafael Trigos persona non grata para la Federación de Peñas».

El presidente de la Federación de Peñas también informó de que cuenta «con documentos» que demuestran que Rafael Trigos cometió irregularidades y recordó que en la asamblea general ordinaria del pasado 30 de enero, «se aprobaron las cuentas de 2015 y 2016, que están bien».

Por último, Miguel Carmona confirmó que se presentará a la reelección que se celebrará el próximo mes de mayo.