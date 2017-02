Málaga intenta reponerse de los daños del temporal

Toca ponerse manos a la obra y meterse en el fango, porque el agua no venía sola. Garajes convertidos en auténticos barrizales y vehículos siniestrados. El temporal llegó con fuerza a Málaga y sus playas se resienten. Los daños superan los nueve millones de euros y todavía continúan en alerta naranja por viento y oleaje. Mientras tanto buscan soluciones para que no vuelva a ocurrir lo mismo si se repite el temporal. En la estación marítima de Algeciras se arman de paciencia después de tres días atrapados sin poder viajar en ferry hasta Ceuta porque las comunicaciones han quedado suspendidas. Cientos de personas estancadas en Algeciras, pero no son los únicos, porque estancado también se ha quedado un pequeño delfín que ha aparecido varado en la playa. Pese a los esfuerzos no pudo sobrevivir.