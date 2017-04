Rebaños de cabras y vino a granel

Afortunadamente han desaparecido del panorama de Málaga imágenes que antes se contemplaban con naturalidad porque formaban parte de la vida cotidiana de la ciudad; hoy, medio siglo después, si hipotéticamente se reprodujeran, saltarían todas las alarmas.

Yo he visto, por ejemplo, cómo de una vivienda de una sola planta en la calle San Juan Bosco, a la altura de la calle Albéniz, barriada de Las Flores, cada mañana salía un cabrero con un rebaño de veinte o treinta cabras a pastar en el cauce del Guadalmedina, donde siempre encontraban alimento para producir leche. El propio cabrero ordeñaba las cabras, recogía la leche en cubos, la trasegaba a cántaros y la vendía a granel por el sector de Ciudad Jardín.

Pero si aquello hoy se considera hoy como tercermundista, no menor calificativo merecería la lechería que estaba en la plaza de la Constitución, cerca de la emblemática sede de la Sociedad Económica de Amigos del País. Allí se vendía leche a granel, fresca del día, tanto de cabra como de vaca.

Afortunadamente la leche fresca sin pasar por ningún control ya no se expende con lo que se evita un mal muy extendido en la población malagueña en particular: las fiebres malta, nombre familiar de la brucelosis.



Todo a granel

De la misma época era la costumbre adquirir a granel otros muchos productos que hoy no se conciben sin envasar y cierre hermético. En las tiendas de ultramarinos se compraba el aceite de oliva a granel, se servía utilizando una bomba o surtidor en que se marcaba la cantidad a comprar: un litro, medio, un cuarto€ Un día se impuso la venta de aceite en envases de un litro, dos, cinco€ y ahora, para engañar al consumidor, los envases de cinco litros se han transformado en tres€, con el precio de cinco. El aceite envasado ha regulado el sector, acabando teóricamente con el fraude las mezclas de aceites varios que tanto ha perjudicado a los olivareros honrados.

Otro sector regulado es el del vino. Ya no existe –oficialmente, pienso- el vino de garrafa; ahora todos los vinos, tanto blancos, como tintos, rosados, dulces, olorosos€, se venden embotellados e incluso en tetrabrick los de menos calidad. Antaño se podían comprar a granel sin el menor control de calidad. En las tabernuchas y antros era habitual bautizar el vino, o sea, aguarlo, como sucedía en lecherías que aumentaban la oferta añadiendo cantidades de agua a voluntad del vendedor.

Ni aceites, ni vinos, ni vinagres€ Todo, sea bueno o malo, se expende en recipientes de un solo uso, a reciclar tanto en los casos de vidrio como plástico.

Imposible

Hasta no hace demasiados años los mercados de abastos, principalmente el central o Atarazanas, abrían todos los días del año, incluidos los domingos. Cuando empezaron las justas reivindicaciones del descanso dominical, recuerdo las campañas contra el cierre de los domingos. Imposible cerrar los domingos y festivos.

Las amas de casa, los responsables de los puestos de frutas y verduras, pescados, carnes y alimentos en general, mostraron su rechazo a la idea de cerrar los domingos y festivos. ¡Cómo dejar desabastecida a la población!

Costó mucho trabajo decretar el cierre por varias razones, digamos, de peso. Muchos trabajadores cobraban el salario los sábados por la tarde, y las amas de casa no podían hacer la compra los sábados porque los maridos no cobraban hasta terminar la jornada.

Otra razón de peso era la falta de neveras o frigoríficos en la mayoría de los hogares; los electrodomésticos estaban solamente al alcance de familias pudientes. El único sistema de conservación, y no apto ni para carnes ni pescados, era la fresquera, una especie de jaula que se colocaba en un lugar ventilado –en el llamado ojo-patio que tenían las casas antiguas- donde se depositaban patatas, lechugas, coles y otras verduras que se mantenían frescas durante tres o cuatro días. Hoy es tan difícil encontrar una vivienda sin frigorífico y congelador como hallar una fresquera en una vivienda por modesta que sea.



Areneros

Del paisaje malagueño ha desparecido la figura del arenero; no me refiero a los areneros que igualan el albero en las plazas de toros después de cada faena, ni a los que en los trenes tenían a su cargo arrojar arena sobre los rieles de las vías para facilitar la marcha de los convoyes en los trayectos de rampas o pendientes pronunciadas. Me refiero a los hombres que cada mañana se congregaban en el lecho del río Guadalmedina para cernir la arena con destino a la construcción. Entre los tramos de los puentes de Tetuán y la Aurora, y entre éste y Armiñan, todos los días se daban cita hombres armados de pico y pala para remover el cauce y a través de grandes cedazos separar la arena de las piedras. La tierra o arena cernida se cargaba en los serones de burros para su transporte a los locales donde se expedían para la construcción o directamente a las obras en marcha.

Cuando la Costa del Sol empezó a crecer, los areneros, con sus picos, palas y asnos, no solo realizaban su trabajo en el Guadalmedina y otros cauces o arroyos secos, sino en la mismísimas playas de Torremolinos. Recuerdo las denuncias que formulaban hoteleros de establecimientos cercanos a la playa por la presencia de estos trabajadores. En la misma playa del hotel Pez Espada, con bañistas ingleses, suecos, alemanes... los areneros y borricos alternaban con los bañistas que en biquini gozaban de las delicias de las suaves olas y las boñigas asnales. Por ahí deben conservarse fotografías del singular espectáculo.



Otro oficio desaparecido

Afortunadamente ha desaparecido del rol de oficios y profesiones la figura del lector-escritor; quizás exista en nuestra lengua un vocablo que defina ese extraño pero útil oficio que existió al menos en Málaga. El que me viene a la memoria lo ejercía en la calle Mármoles, en la época de los mercadillos donde se podían comprar clavos, tuercas, jilgueros, paraguas, sartenes, ollas, tenazas, alicates, destornilladores, pilas de lavar, escobillas para blanquear y todo lo imaginable e inimaginable.

En aquél batiburrillo frecuentado por cientos o miles de malagueños en busca de los objetos más dispares se desenvolvía el lector-escritor de esta historia. Era un hombre bajito, de gruesas gafas, que acomodado en una silla de anea y ante una rústica mesita, atendía normalmente a mujeres que se acercaban para que les leyeran las cartas que recibían de sus hijos ausentes por el trabajo o el servicio militar. Recurrían a este hombre porque eran víctimas de uno de los más lamentables casos del ser humano: el analfabetismo. Como recibían cartas que no podían leer porque no habían aprendido a leer cuando tuvieron la edad en que se aprenden las primeras letras, recurrían a aquél hombre que por un pequeño estipendio se las leía. Y se prestaba también a escribirles las cartas que ellas no podían hacer por su nula preparación.

Aquél hombre, al que recuerdo con cariño porque por poco dinero atendía a una numerosa población analfabeta que vivía aislada del mundo por su ignorancia, cumplió con una misión impagable. Hoy, en España, no creo que haya muchos casos de analfabetismo; y si los hay, los políticos encargados de representarnos no tienen derecho a percibir ni un euro por sentarse en el Parlamento o en el Senado.