El decomiso de pescado inmaduro cae un 97% en el primer trimestre

El decomiso de pescado inmaduro en la provincia de Málaga ha caído un 97,6 por ciento en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 2.115 kilogramos intervenidos de enero a marzo de 2016 a 50 kilogramos en los tres primeros meses de este 2017.

Así lo reflejan los datos a los que ha tenido acceso Europa Press y que reflejan, no obstante, que sí se han incrementado las incautaciones por fallos en la trazabilidad al no conocerse bien o no estar especificado en la etiqueta el origen del pescado, otra línea de actuación en la que la Inspección está trabajando dada la caída en la pesca de inmaduros gracias a la mayor concienciación de la población y a las campañas llevadas a cabo.

En este sentido, durante el primer trimestre de 2017 se han realizado 170 inspecciones en las que en 17 se han levantado actas de infracción. También se han intervenido cuatro embarcaciones y un motor fueraborda.

El pescado decomisado en total –inmaduro y por fallos en las etiquetas de trazabilidad– asciende a 3.117 kilogramos, frente a los 3.683 kilogramos del mismo periodo de 2016, cuando por trazabilidad fueron 246 kilos, 2,1 toneladas por pescado inmaduro y 1.322 kilogramos por especies prohibidas o estar en veda.

De enero a marzo de este ejercicio se han decomisado en la provincia de Málaga 240 kilos de boquerones, 420 kilos de merluza, 110 kilos de rape, 57 de pota, 62 de lenguado, además de 320 kilos de mejillones, 80 de cañaíllas, 80 kilos de conchas finas, 1.392 kilogramos de chirla o 50 kilos de pulpo, entre otras especies.

En el mismo periodo de 2016 también destacó la incautación de chirlas, con 1.947 kilogramos; seguido de 1.142 kilos de atún rojo; 168 kilos de ortiguillas; 137 kilos de conchas finas; 112 de bacaladillas; nueve kilos de erizos o los 82 kilogramos tanto de pulpos como de salmonetes, entre otros pescados.

La mayor parte del pescado incautado por el Servicio de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía procedía de Italia y de la comunidad autónoma de Galicia.

El pescado decomisado que no cumplía la normativa de trazabilidad y etiquetado ha sido donado a Bancosol. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, indicó que desde el 1 de enero de 2017 está en vigor el reglamento de la UE 404/2011 que en su artículo 67.6 precisa que el etiquetado electrónico debe llevar los datos completos de trazabilidad.