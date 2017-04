El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha descartado que el trágico incendio de esta mañana en el que un hombre ha muerto y su madre ha sido rescatada in extremis haya producido daños estructurales en el edificio, aunque ha señalado que habrá que revisar si las altas temperaturas han afectado al forjado que separa la octava y novena planta. Aunque el regidor ha declarado se desconocen las causas que han originado el incendio, ha explicado que el hermano del fallecido le ha cometado que este fumaba, "aunque no tenía costumbre de hacerlo en la cama", aunque también ha hablado de la posibilidad de que la avanzada edad de la mujer hubiese influido en algún despiste: "No sé si el foco se puede localizar en la cocina. Muchas veces las actuaciones de los bomberos son muy expeditivas y hacen difícil seguir el rastro".

El alcalde ha recordado que el fallecido se vio acorralado. "La madre se salva porque va hacia la ventana. El hijo intenta salir por la puerta y el humo acaba con él", ha asegurado tras reunirse con los bomberos en el lugar de los hechos. De la Torre ha asegurado que la mujer será acogida por otro de sus hijos, con quien el regidor ha estado conversando para interesarse por la situación de la familia. El alcalde también ha destacado el trabajo de los bomberos. Según el regidor, el incendio, que "tenía cierta entidad", se ha producido justo cuando se iba a producir el cambio de la guardia, por lo que han trabajado tanto agentes salientes y entrantes.