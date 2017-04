La Diputación de Málaga rechaza la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales

La institución provincial se compromete a aportar una partida de 200.000 euros para el acceso al Hospital de Ronda

Los trabajadores de la Diputación y de todos sus entes vinculados seguirán en el régimen laboral de las 37,5 horas semanales. El pleno ordinario correspondiente del mes de abril ha tumbado esta mañana una moción presentada por el PSOE, con la que se pretendía recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la institución. Los votos en contra del equipo de gobierno del PP han tumbado, sin embargo, esta iniciativa que ha contado con el apoyo de Izquierda Unida y Málaga Ahora, y con la abstención por parte de Ciudadanos. La falta de acuerdo ha centrado, por momentos, el principal debate del pleno de hoy, con el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, confrontando la actuación del PP en el Parlamento andaluz y en la institución provincial: "Lo que hoy planteamos se está llevando a cabo ya en la Junta de Andalucía, donde se ha vuelto a las 35 horas semanales, y no entendemos como el PP vota de forma diferente a lo que ha hecho en el Parlamento, donde ha permitido con su abstención que los trabajadores públicos andaluces recuperen sus derechos".

Por ahora, el PP cierra las puertas a la jornada laboral de 35 horas basándose en que la ley actual no permite aplicar esta nueva reducción de jornada a los empleados públicos. Así lo ha expresado la diputada de Recursos Humanos, Pilar Fernández, al dejar claro que "no vamos a hacer un cambio para que lleguen los tribunales y nos pidan que demos una marcha atrás". Eso no significa, según Fernández, que el PP no tenga predisposición a atender esta reclamación, pero no lo hará sin tener la necesaria seguridad jurídica. En este sentido, no ha dudado en recordar el reciente requerimiento hecho por la subdelagación del Gobierno al Ayuntamiento de Málaga, en la que se insta al consistorio marbellí a que instaure de nuevo la jornada laboral de las 37,5 horas.

En otro punto del orden del día, el interés ha estado centrado en la notificación oficial de la rescisión de la concesión demanial al Museo Taurino por parte del pleno. A partir de ahora, su actual concesionario, el empresario extremeño Juan Barco tendrá un plazo de 15 días hábiles para desalojar el edificio de la plaza del Siglo. A este planteamiento, al que ya no caben alegaciones, se le han sumado duras críticas, de nuevo, por parte de Conejo. "El señor De la Torre tuvo un gran fracaso con el Museo de las Gemas que nunca llegó. Usted quería quedar también en la historia de la provincia con el Museo Taurino que ha resultado ser el museo del fracaso", se ha referido al presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Por su parte, los populares han vuelto a insistir en que el desalojo forzoso de Barco no devendrá en una pérdida para los ciudadanos malagueños, al poder cobrar la deuda acumulada de 153.750 euros a través de la fianza entregada en su día.

El pleno también ha aprobado una moción institucional que compromete a la institución provincial a reservar una partida de 200.000 euros para la construcción de un paso de peatones subterráneo en los accesos al Hospital de la Serranía en Ronda. A este acuerdo se ha llegado después de un aireado debate, con cierre de micrófonos incluido, y tras un aireado cruce de acusaciones entre el propio Conejo y Bendodo. En un primer momento, el pleno iba a rechazar la moción planteada por el PSOE, que exigía un compromiso para que la Diputación financie al 100% el acceso en cuestión. Con este compromiso, en un principio, se garantiza, en todo caso, la financiación si el coste de la obra no supera los 200.000 euros en los que se ha estipulado en el anteproyecto realizado por parte del Ayuntamiento de Ronda.