La plataforma StopMosquitos convoca dos marchas para acabar con las picaduras

Habían pasado tan solo cuatro días desde que el Ayuntamiento de Málaga informaba sobre el programa intensivo destinado a reducir la población de mosquitos cuando el pasado lunes, los técnicos del consistorio comenzaron a trabajar en la emisión de insecticida en el Paraje del Guadalhorce como actuación puntual. Una semana después, los mosquitos siguen incordiando a sus vecinos que denuncian que estos incódomos insectos siguen compartiendo espacio con ellos.

"No sabemos si se están gastando un dinero que no funciona. A lo mejor hay otras alternativas más naturales como poner especies alternativas y que no nos llenen de insecticidas", apunta el presidente de la Asociación de Vecinos Los Socabeños, Luis Jesús Muñoz, que forma parte de la plataforma StopMosquitos junto a otras doce asociaciones pertenecientes a la zona del Paraje de Guadalhorce.

La entidad, que ha convocado dos marchas para los próximos días 22 y 29 abril, asegura que a pesar de las actuaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Málaga "no cesan las picaduras y las nubes de mosquitos durante todo el día". "Nos dijeron que en una semana se comenzarían a ver los resultados pero siguen habiendo los mismos", señala Muñoz, que este lunes envió una carta al consistorio malagueño exigiendo que se desbrocen y se limpien todas las zonas que están abandonadas alrededor de la urbanización Sacababeach, en la que reside.

Se trata de nubes de insectos que no cesan desde hace más de un año y que, según el Ayuntamiento podría tratarse del llamado "mosquito de las marismas", contra el que ya se esá luchando a través de cañones pulverizaroes y una carretilla pulverizadora dirigida a las zonas de refugio diurno de las poblaciones de mosquitos. Asimismo, el programa, que supone una inversión de 18.000 euros, también incluye la colocación de 16 trampas dotadas de una sustancia olorosa de gran capacidad de atracción para los mosquitos adultos.