El PSOE insiste en recuperar la jornada de 35 horas para la Diputación

El PSOE de Málaga quiere recuperar la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores de la Diputación y todos los entes vinculados. El portavoz de los socialistas en la institución provincial, Francisco Conejo, explicó que su formación llevará al pleno ordinario de hoy una moción que pretende implantar la jornada laboral de 35 semanales. Según Conejo, la recuperación de estos husos laborales estarían en concordancia con la recuperación económica propagada por el Gobierno central: «El grupo socialista considera que si la situación económica es tan favorable como defiende el PP, se hace necesario que los numerosos recortes que los ciudadanos han padecido se tienen que revertir»

Para Conejo, el ejemplo estaría en la administración andaluza y en la propia Diputación de Jaén, donde, según recordó, ya se ha vuelto a la rutina anterior a que el Gobierno fijara, en 2012, la jornada laboral para el sector público en 37,5 horas semanales. «Espero, al menos, que el PP y Ciudadanos se abstengan en la votación de hoy y permitan que esta moción salga adelante con el apoyo de Izquierda Unida y Málaga Ahora», manifestó Conejo.

Este deseo, sin embargo, no será correspondido, al menos, por parte del PP. La portavoz del equipo de gobierno popular, Francisca Caracuel, ya adelantó que el PP va a votar hoy en contra de esta moción. Según la portavoz, por tratarse de una moción contraria a la ley. «El equipo de gobierno no puede aprobar ninguna medida que sea contraria a la ley. Tanto es así, que hace cuatro días, el Ayuntamiento de Marbella recibió un escrito de la subdelegación del Gobierno para volver a la jornada de 37,5 horas porque no se ajusta a la legalidad», manifestó al respecto.

Por su parte, la propia Caracuel detalló las mociones que presentará hoy el equipo de gobierno del PP. Entre otras, destaca la petición para que El Paso de Riogordo sea declarado como fiesta de interés turístico internacional.

En la misma línea de reconocimiento se sitúa una moción del PP que pretende que el espeto sea considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. «No en vano desde la Diputación, ya en mayo del 2016, se reconoció el papel del espetero en los establecimientos hosteleros de la provincia de Málaga mediante la entrega del sello de Sabor a Málaga», recordó Caracuel.

Málaga Ahora, representada por Rosa Galindo, presentará una moción para instar a la Diputación a desarrollar un plan provincial de accesibilidad universal. Ciudadanos trae una moción para avanzar en el reciclaje. IU, por su parte, quiere arrancarle un compromiso al PP en el que garantice que la gestión de Valsequillo se mantendrá pública.