La Agrupación de Cofradías cree que el Ayuntamiento debe tomar medidas sobre las sillas de Carretería

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Pablo Atencia, considera que en la calle Carretería y zonas aledañas se produce "una ocupación no autorizada de la vía pública y como tal la Administración Local tiene que tomar medidas que lo eviten", una vez conocidos los problemas que tuvo la Policía Local para despejar las vías de evacuación de esa arteria en la sobremesa del Jueves Santo o la proliferación de sillas, mesas y sillones a lo largo de toda la semana en la zona, lo que se ha reflejado en las redes sociales con profusión, así como la estampida del pasado Lunes Santo, en la que hubo heridos y el Cautivo sufrió un importante daño patrimonial.

Sin embargo, Atencia no entra a valorar sobre si se debe imponer una sanción económica o no: "Es el Ayuntamiento el que debe decidir las sanciones, pero es una ocupación no autorizada, la Administración Local debe tomar las medidas, multa o retirada, porque les compete a ellos".

"La Semana Santa de Málaga es segura. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se reúnen en la Junta Local de Seguridad, a la que nos invitan, y salimos siempre muy satisfechos con el trabajo de los distintos cuerpos policiales, porque gracias a su labor se evitan muchos incidentes", ha señalado.

En cuanto a la estampida y a la propuesta de usar el dispositivo de seguridad del Jueves Santo para el Cautivo en la madrugada del Lunes Santo, ha señalado: "Todo lo que redunde en seguridad es bueno, pero no queremos alarmar a nadie. El trabajo de la policía es serio y profesional, se han evitado muchos conflictos y tenemos una Semana Santa segura. Aquello se provocó por una reyerta que generó pánico, la Agrupación se ha solidarizado con lo que le ha sucedido al Cautivo, y también a Dolores del Puente le llegó la honda".

También se refirió el presidente del ente agrupacional al interés del Cautivo en cambiar su lugar en el Lunes Santo y, en lugar de salir el último, hacerlo el primero, para evitar precisamente hechos como el de la pasada Semana Santa u otros que, según su hermano mayor, Ignacio Castillo, ya han sufrido en el pasado. "Las decisiones dependen de la Comisión de Horarios e Itinerarios y cualquier cambio que se quiera hacer hay que consensuarlo con las demás cofradías; si se ha puesto en marcha un plan de mejora integral, y hay cofradías que quieren situaciones no cómodas en el lugar que ocupan, han de sentarse todas, poner sobre la mesa las distintas propuestas y alcanzar un acuerdo", ha aclarado.

Para 2018 se discute un nuevo recorrido oficial para las cofradías malagueños que iría en sentido inverso al actual: empezaría en la plaza de la Constitución, se seguiría por la calle Larios, calle Martínez, Puerta del Mar o Atarazanas, Alameda, plaza de la Marina finalizando en Molina Lario a la altura de la Catedral. Ya se iba a aplicar en 2017, pero finalmente se ha aplazado a 2018. De hecho, estos días ya van a empezar las reuniones para su concreción.