CCOO Málaga cifra en más de un 60% de seguimiento la huelga de conservatorios

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga ha convocado hoy una concentración en la Delegación provincial de Educación, coincidiendo con la segunda jornada de huelga para el profesorado de conservatorios, quienes exigen a la Junta de Andalucía que posponga la convocatoria de las oposiciones de 2017 a 2018 para este colectivo.

La concentración se ha realizado a las 11:30 horas de la mañana y la Conserjería de Educación, ha cifrado en un 1,4% el seguimiento de la protesta de ayer, según ha explicado Felix Martín, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga. " Este dato es falso, en la primera jornada de huelga, el seguimiento ha sido de un 60% en la provincia de Málaga", ha añadido.

Además, Martín ha valorado positivamente la concentración realizada y ha animado al profesorado de los conservatorios a continuar con esta huelga ya que considera que "está en juego su futuro laboral y estabilidad en la plantilla de conservatorios andaluces".

De los más de 900 docentes interinos que se encuentran trabajando en los conservatorios andaluces, CCOO Málaga ha podido obtener información de 817 profesores, de los cuales 298 han hecho uso de la huelga, lo que supone un 36,47% del total de la plantilla del profesorado interino.

CCOO Málaga ha criticado nuevamente que la Junta de Andalucía, tras numerosos años sin realizar este tipo de convocatoria, haya ofertado oposiciones de 200 plazas de profesores de conservatorio para 2017, cuando el resto de comunidades autónomas las llevarán a cabo en 2018. "No es cierto que no queramos que no haya oposiciones, sino que exigimos que estén coordinadas con el resto del Estado", explicaba Martín.

La próxima protesta se realizará el miércoles 26, además de la huelga que se está realizando todos los martes, miércoles y jueves hasta el final de curso, o, según informa CCOO Málaga, hasta que la administración de la Junta de Andalucía decida posponer dichas oposiciones.