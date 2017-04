Vecinos del Centro y hosteleros apoyan multar a quienes pongan sillas en Semana Santa

El Ayuntamiento se plantea modificar la ordenanza para multar a quienes pongan sillas plegables, mesas o sofás en la calle Carretería durante Semana Santa, algo que prohíbe expresamente el bando emitido el pasado marzo, aunque aún se está madurando la idea sobre si la sanción recaerá sobre quien lo haga sólo en las vías de evacuación, ocupadas el pasado Jueves Santo y que tuvo que aliviar la Policía Local, o a lo largo de toda la calle. La reflexión del concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha recibido el apoyo esta mañana de los vecinos del Centro y de los hosteleros, aunque creen que la solución debería ser global y este sólo es un punto de la polémica.

No sólo se trata de la estampida que hubo en la madrugada del Lunes Santo, en la que resultaron heridos nazarenos del Cautivo y miembros de la banda, además de sufrir graves perjuicios en su patrimonio, sino que el Jueves Santo a media tarde la Policía Local tuvo que emplear toda su capacidad de persuasión para dejar libres las vías de evacuación a la calle, ocupadas por sillas.

El portavoz de la gestora de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, Óscar Agudo, ha señalado en relación a la posibilidad de imponer sanciones económicas: "Si no se puede porque interrumpen las vías de evacuación, habrá que quitarlas. Estas zonas deben quedar libres para cualquier actividad. Si hay que aplicar la normativa, que se aplique, no porque sea tradición se tiene que dejar hacer", para agregar: "Apoyamos la medida, si es ilegal, es ilegal siempre".

Eso sí, Agudo plantea que la solución debe ser más global. "No sólo es quitar las sillas de la calle Carretería, hay muchas otras zonas que se ocupan, por ejemplo, por las terrazas de la hostelería". "El problema es que la situación ha cambiado, cuando Málaga no movía tanto turismo no pasaba nada, pero ahora que nos visitan más de cuatro millones de personas hay saturación", ha agregado, y critica que "no haya planes marcados de evacuación. Siempre decimos que los residentes viven en una isla en determinadas épocas, pero sobre todo en Semana Santa: encerrados entre Larios, Constitución, Méndez Núñez y Carretería, en el corazón de una almendra. Una embarazada, un niño pequeño sometido a tratamientos periódicos o una persona mayor no pueden vivir en el Centro en Semana Santa". Él amplía este problema a Feria o a Navidad, incluso.

"Como asociación, llevamos mucho tiempo pidiendo los planes al Área de Seguridad los planes para Semana Santa, Feria y Navidad, siempre hemos recibido la misma respuesta: ninguna", aclara, para criticar que todos los servicios de emergencia se centralicen en la Plaza de la Marina.

Javier Frutos, vocal de la Asociación de Hosteleros de Málaga Mahos-Amares, señala sobre las medidas propuestas: "No nos parece mal lo que se haga para mejorar la seguridad, pero no sólo se puede incidir en eso", dice en referencia a las sanciones económicas en Carretería por la ocupación de la vía pública con sillas, mesas y sillones. "Hay que mejorar muchas cosas, además de que la imagen que se da no es la más recomendable, aunque será complicado, ha ido degenerando".

En su opinión, todos los colectivos implicados, Ayuntamiento, comerciantes, hosteleros, vecinos y cofradías, deberán sentarse para consensuar el plan de evacuación una vez que haya un nuevo itinerario y ver dónde están "los focos conflictivos".

Cortés también propone aplicar el Lunes Santo al Cautivo el mismo dispositivo de seguridad que se hace con Mena el Jueves Santo, señalar mejor las vías de evacuación y redistribuir las sillas oficiales por otros puntos del recorrido. De cualquier forma, mucho de todo esto dependerá de que se apruebe por las hermandades para 2018 el nuevo itinerario con los correspondientes horarios.