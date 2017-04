El Ayuntamiento dice que contratarán los informes de Limasa "enseguida"

­El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, justificó ayer que no se hayan solicitado los informes externos para decidir qué modelo aplicar en Limasa, como publicó este periódico en su edición de ayer, en que los presupuestos de la ciudad aún no estaban aprobados. El regidor fue cuestionado por la tardanza en la petición de dichos informes para estudiar qué modelo, público o privado, sería mejor para la empresa mixta de limpieza y aseguró que «a veces se tarda más de lo que uno espera». No obstante, De la Torre apuntó que la petición se hará «enseguida», ya que al no tener el presupuesto de este año aprobado no podía contratarse la ejecución de dichos informes.

Fue el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, quien informó en la comisión del pasado lunes de que aún no se había contactado con ninguna empresa, en respuesta a una pregunta del grupo municipal socialista.

Los periodistas también preguntaron a De la Torre por la falta de interventor municipal y el hecho de que no puedan pagarse las nóminas de este mes, como también publicó La Opinión en su edición de ayer martes. Así, el alcalde negó este extremo y respondió que «en absoluto». No obstante, De la Torre sí admitió que se han dado una serie de circunstancias ya que el interventor titular estaba de baja, el que lo sustituyó solicitó un traslado y el que reemplazó a éste se ha jubilado. Ahora, aseguró a los periodistas, «hay una propuesta nueva y hace falta la conformidad de la Junta. Es cuestión de horas que se solucione y no hay ningún motivo de alarma».

La falta de interventor significa que el Ayuntamiento no puede realizar pagos al no contar con la fiscalización del interventor que lo legalice. También está parado el pago a proveedores, además de las certificaciones a los contratistas o de cualquier otra cantidad destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios. Aquí se incluyen los pagos internos, como el de las nóminas de los empleados.