Factory Outlet Málaga celebra su #SuperJueves

Este jueves día 27 de abril vuelve el #SuperJueves de Factory Outlet Málaga con promociones y descuentos especiales. Estas promociones tienen lugar el último jueves de cada mes. Son mayoritariamente descuentos exclusivos adicionales sobre el precio outlet en una amplia selección de artículos.



Para este jueves se contará, entre otras, con las siguientes promociones:

- Parfois: Lleva 3 artículos y paga 2.

- Perfumerías If: Albornoz Custo Enjoy de regalo con compras superiores a 40€.

- Desigual: 30% Dto. adicional en abrigos y chaquetas de hombre y mujer.

- Solera: Todas las camisas con un 15% Dto.

- Oportunidades El Corte Inglés: Hasta el 80% Dto. en una selección de artículos. - Mango: Por la compra de dos camisas, la segunda unidad al 50%. - Spagnolo: 20% Dto. en toda la tienda. - Out Factory: Selección de prendas a 10€. - OhGar!: 15% Dto. en toda la tienda. - Famaliving: 10% Dto. en la colección Sofás Famaliving. - Mustang Store: Hasta 70% Dto. en una selección de artículos. - Stylo: 20% Dto. adicional en una selección de artículos. - Shana: 30% Dto. en la segunda unidad. - Charanga: 20% Dto. adicional sobre el precio rebajado. - Soloptical: 20% Dto. en los productos de sol.

- Benetton: 15% Dto. adicional en nueva temporada de adulto.

- 6th Avenue: 20% Dto. a partir de la 2º unidad y 30% Dto. en una gran selección de artículos

(promociones no acumulables).

- Amichi: 15% Dto. adicional en artículos seleccionados.

- Timbos: Por compra igual o superior a 50€, elija regalo: pulsera de señora o cinturón de

caballero.

- Levi´s: 3X2 en pantalones Dockers de 39,90 cada uno.