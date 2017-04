"Hawkers se mueve como ninguna marca de España en la publicidad digital"

Con solo 24 años tiene un puesto al que muchos optan tras 20 años de trayectoria. Una experiencia que contará en el encuentro eWoman que celebra el jueves La Opinión de Málaga.



Esta joven madrileña licenciada en Marketing y con un máster de Digital Business forma parte desde hace no más de un año de Hawkers, una empresa centrada en la venta de gafas a precios aptos para todos los bolsillos, a diferencia de sus competidores. El próximo jueves ofrecerá una ponencia dentro del encuentro eWoman, de La Opinión de Málaga, en el Museo Ruso, para contar su experiencia y detallar la importancia de romper con ciertos estereotipos. La entrada es gratuita previa inscripción en mas.laopiniondemalaga.es/ewoman/2017/

Hawkers es el ejemplo perfecto de cómo una empresa a nivel online puede funcionar. ¿Cuál ha sido la trayectoria?

Comenzó siendo una empresa pequeña, nació en Elche, y apostando 300 euros. Con el tiempo vino una inversión bastante fuerte de 50 millones de euros y creo que lo que ha sabido hacer Hawkers es moverse como creo que no se mueve ninguna marca en España en la publicidad digital.

Su mercado fue primero España, después Europa y ahora el mercado latinoamericano y Australia. Han democratizado el mercado. Antes unas gafas de sol costaban 100 euros y ahora hay otras formas de vender un producto bueno. Se puede romper el mercado e incluso corromperlo, que suena peor.

Con 24 años es la coordinadora del plan de marketing digital a nivel internacional, ¿es normal?

No es normal pero debería serlo. Hawkers es tan disruptiva y está llena de gente tan joven que no condiciona ni la edad ni el sexo. Lo que importa es que tengas talento y seas proactivos y consigas los retos que consigas. Dentro de mi entorno está normalizado.

¿Y fuera?

En España aún hay muchísimos estereotipos y para ser coordinadora de x marca hasta los 40 y pico no lo puedes conseguir. Da igual si eres bueno o malo, el requisito es tener más de... No tiene sentido, sobre todo en un sector que no tiene experiencia y es tan cambiante. Esa es una de las claves del mundo digital; el cambio y el poder del cambio lo puede tener una persona de 20 o 40 años. La edad es una variable que no debería existir pero me encuentro con personas en un networking o una ponencia que lo primero que dicen es «eres muy joven» y se quedan ahí. Aún tenemos muchos estigmas sobre el sexo y la edad y marcas como Hawkers lo que quieren es talento.

Ewoman aborda el papel de la mujer y su éxito en el mundo digital. ¿Es difícil triunfar en este sector?

No es fácil, no está igualado, ni tenemos normas nuevas. Es lo mismo de siempre. Siguen siendo más hombres y hay que cambiarlo de alguna forma para crear nuevas oportunidades y la forma es sacando la cabeza y luchando para que las que vengan tengan el camino más liso. Lo bueno de este sector es que es muy modulable tanto el producto como la estrategia. Es el sector perfecto para cambiarla sociedad, romper barreras y crear estructuras nuevas.

Los millennial, una etiqueta más para definir generaciones, son autosuficientes y proactivos laboralmente y en su vida. Si no sé hacer algo, miro en Youtube cómo se hace. Es una forma de decir: yo también puedo hacerlo y hay que darle oportunidades a todo el mundo. En mi caso, cuando terminé la carrera quise hacer un máster y fui a una escuela de negocios y me negaron la entrada. Había una prueba para entrar pero me dijeron que era muy joven, así que me vi obligada a hacerlo en otra escuela. Pasé la prueba de acceso, entré, me esforcé y aprobé con buena nota y fue una gran experiencia.

Se declara feminista y defensora de que cada una pueda elegir el puesto que quiera igual, ¿cómo cree que están las cosas?

Es raro porque hay mucha desinformación porque hay saturación de información. No se comunica como debe y eso nos lleva a hacer cosas más radicales. Por ejemplo, el colectivo Femen, las chicas que se desnudan en sitios públicos para que se hable en las noticias. Una mujer hallada muerta y no que la han matado como dicen, no dura más de 60 segundos y del partido clásico de ayer se hablan 3 o 4 minutos. Hay desinformación y hay que hacerse oír y estoy agradecida de este tipo de ponencias. Ser feminista no es radical. Muchas veces suena fuerte cuando realmente no lo es.

Por su experiencia, ¿es el medio digital un entorno idóneo para que una marca triunfe?

La puerta está abierta hace tiempo pero depende de la estructura y ganas que tenga una empresa. El mundo digital es ya y cuanto antes lo hagas, mejor. Si no estás en Google no eres nadie y cada vez va más allá. Las empresas tienen que ponerse las pilas y hay huecos para todos, tienen que agilizar procesos. Además, lo bueno del mundo digital es que el consumidor tiene más poder que en el mundo real. Compartes experiencias, hemos hecho una comunidad y sociedad digital que ha logrado que las empresas hagan más caso y es un arma de doble filo. La empresa puede saber más cosas, conocer las necesidades y solventarlas o comunicarse.

¿Y para las empresas nuevas?

Todas tienen cabida. La magia está en crear una estrategia acorde a tu marca, conocer a tu consumidor y solventar sus necesidades, que dependen de otros factores como producto y precio óptimo.

¿Cómo llegaste a la empresa?

Terminé el máster y sabía que en España la publicidad digital va poco a poco. Busqué en aquellas empresas en las que me gustaría trabajar con Facebook o Google e incluso me planteé irme a Dublín. Si conoces el entorno digital conoces Hawkers así que probé suerte e hice una entrevista con mis jefes y coordinadores y hubo química. Fue amor a primera vista. Eso fue hace casi un año.

Visto todo esto, ¿cuáles son las principales claves de Hawkers?

Es indispensable el conocimiento del consumidor. Al fin y al cabo es lo que hace Hawkers, tener una escucha activa es una de sus características más reseñables.