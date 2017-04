El Parlamento andaluz aprueba una PNL para reclamar a la Junta que actúe contra los mosquitos en el Guadalhorce

La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Parlamento de Andalucía ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular en la que se insta a la Junta de Andalucía a asumir un papel activo para acometer las labores de control dentro de un paraje natural, "actuaciones que son de su competencia", respecto a la lucha contra la "plaga" de mosquitos del entorno de la desembocadura del Guadalhorce, en la provincia de Málaga.



La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Patricia Navarro ha destacado la "necesaria colaboración entre administraciones" para combatir el problema e insta a la Junta a sumarse a las actuaciones iniciadas por el Ayuntamiento de manera diligente, alegando que "si queremos ir al origen del problema debemos actuar en el entorno del paraje natural, competencia de la administración andaluza".



Por ello, ha pedido a la Consejería del ramo que "tome partido en el plan de control de mosquitos que le ha remitido el Consistorio malagueño prestando su colaboración financiera", indicando que "no se trata de un importe desorbitado, sino perfectamente asumible".



Sin embargo, ha lamentado la negativa explícita del PSOE al votar en contra de dos puntos de la PNL, referidos a asumir las labores de control de plagas dentro del paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce y a la financiación de un programa para combatirlas "que, de hecho, ya ha sido elaborado por el Ayuntamiento de la capital y enviado a la Consejería", ha insistido.



No obstante, la parlamentaria popular ha llamado a la responsabilidad de la administración regional para que contribuya a la agilización de un plan que "en cuatro o cinco meses podría dar con la solución para evitar que los mosquitos vuelvan a ser un verdadero problema este verano, evitando ese perjuicio a los vecinos de dos grandes distritos malagueños como son Churriana y Carretera de Cádiz", ha explicado.



Por ello, ha reivindicado a la Junta que, tal y como recoge la iniciativa parlamentaria, aumente las labores de seguimiento y control de la presencia de mosquitos dentro del paraje natural, financie parte de este programa extraordinario y adicional planteado por el Ayuntamiento, remita los informes realizados al Consistorio para que éste pueda informar a los vecinos y que, en coordinación con el mismo, realice un estudio sobre las modificaciones en el desarrollo del ciclo de vida de esta especie y su repercusión sobre el ecosistema.



Navarro, que ha agradecido las aportaciones de otros grupos políticos para combatir este problema, también ha reprochado al gobierno socialista de la Junta que "el retraso para conceder los permisos que permitieron a los técnicos municipales acometer las primeras actuaciones dentro del paraje natural demoró la detección del tipo de mosquito al que nos enfrentamos, denominado mosquito de las marismas, descubrimiento que provocó el cambio inmediato de estrategia, para lo que se contó con expertos de la Diputación de Huelva".



Por último, la dirigente popular ha lamentado que la administración andaluza "ponga ahora reparos" para colaborar en este sentido cuando, en marzo de 2010, capitaneó un plan similar en la zona del Poniente almeriense, señalando que "encargó el estudio, estableció las recomendaciones y estableció cuáles eran las zonas afectadas y qué debía hacer cada administración, asumiendo un papel proactivo que quiere esquivar en Málaga".