El pleno estudiará la concesión del Mercado de la Merced ante sus deudas

El pleno municipal estudiará si retira la concesión del Mercado de la Merced ante las deudas de la empresa que explota este espacio dedicado a la restauración y a la venta de productos alimentarios.

Todos los grupos del Ayuntamiento aprobaron ayer pedir a la concesionaria, Ezebag, la documentación para saber si el estado de las cuentas es el denunciado por los trabajadores del recinto. Si se confirma, se le retirará la concesión.

La concejala socialista Lorena Doña informó ayer de que esta medida «llega tarde», ya que los supuestos problemas de la concesionaria se producen desde que se inauguró sin contar con los permisos necesarios. «Por fin se va a fiscalizar, ya le instamos en julio de 2016 y desde entonces hasta ahora no lo habían hecho», señaló, por lo que esperó que se rescate la concesión si se demuestran las deudas no sólo con los comerciantes, sino con Hacienda o la Seguridad Social, tal y como denuncia en la moción este grupo municipal.

Además, Doña reconoce que la situación no sólo afecta a los trabajadores o comerciantes del mercado, a los que debe dinero desde que el espacio estuvo cerrado para la rehabilitación, sino que también a la imagen del mismo. «Está muerto, de todos los que empezaron solo quedan dos», lamentó.

Pero Doña no sólo criticó a la concesionaria por incumplir el contrato, sino que también afeó al Ayuntamiento, y al equipo de gobierno en concreto, su postura «inmovilista» respecto a Ezebag. «Uno de los empresarios ha intervenido en la comisión y ha dicho que les ha pedido varias citas y la concejala ha dicho que no tenía información de estas peticiones», dijo. Pese a que el PSOE pedía responsabilidades políticas por la situación del Mercado de la Merced, dicho punto de la moción no salió adelante. «Aquello ya empezó mal porque se abrió sin los permisos, con bombonas de butano en las aceras, sin haber liquidado las deudas con los puestos... un despropósito», agregó.

Asimismo, la concejala socialista lamentó que la situación de la concesionaria haya provocado deudas a otras empresas, hasta sumar noventa. «Se ha avisado al equipo de gobierno desde el minuto uno, creemos que no hace falta más para que se tomen cartas en el asunto», insistió.