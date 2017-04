La Junta pide al Gobierno que actúe por el 'Cara al sol' en el funeral de Utrera

La Consejería de Cultura de la Junta ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, en el que le emplaza a que actúe ante el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía durante el acto de exaltación franquista en la despedida del exministro José Utrera Molina en Nerja. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, informó del contenido de la carta, en la que pide que aclare si va a llevar a cabo alguna actuación tras haberse incumplido el artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática, aprobada recientemente. El pasado sábado, un grupo de personas entonó el himno falangista Cara al sol para despedir a José Utrera Molina, ministro y vicepresidente en diferentes gobiernos de Francisco Franco, y que falleció el pasado sábado en Nerja a los 91 años.

«Queremos que nos diga lo que va a hacer y luego elevaremos una consulta jurídica a la Consejería para ver qué otros pasos podemos dar ante este incumplimiento manifiesto de la ley», señaló Aguilar, que expresó su «rotunda condena» a la exaltación del franquismo que supone «un menosprecio y humillación a las víctimas y sus familias. «La Junta no va a parar hasta que se haga justicia», dijo la consejera, que confía en que el subdelegado del Gobierno «responda pronto» porque se trata de un asunto «importante».

También el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, expresó su rechazo al «acto de exaltación fascista» que, a su juicio, se produjo el pasado fin de semana en Nerja y reclamó al Gobierno de la Junta de Andalucía que «tome cartas en el asunto». Maíllo indicó que su formación ya advirtió en su momento de que «el funeral del ministro franquista Utrera Molina era contrario a la Ley de Memoria Democrática»y desde IU exigen al Gobierno andaluz «que tome cartas en el asunto y que no chifle ni silbe», cuando «el acto de exaltación fascista que se produjo en Nerja fue absolutamente impresentable».

Por su parte, la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, eludió opinar sobre si el funeral del exministro franquista José Utrera Molina ha podido vulnerar la ley de Memoria Histórica de Andalucía y aseguró que en su partido están centrados en los problemas «reales» de los andaluces.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, la dirigente popular dijo que no conocía el tema «en profundidad» y que, por tanto, no podía emitir una opinión al respecto, aunque sí afirmó que estudiarían el asunto. Seguidamente, apuntó que el PP-A está en los problemas «que le preocupan de forma expresa» a los andaluces. «Estamos en lo que estamos, en los problemas reales que le preocupan a los andaluces, lo que no quiere decir que éste no sea un problema adicional por el que nos tengamos que preocupar». Si bien, ante la insistencia de los periodistas para recabar la opinión del PP-A, Crespo reiteró que su grupo «estudiará» el tema.