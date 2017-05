Los sindicatos piden que la recuperación llegue al empleo y denuncian una "burbuja" de precariedad en el turismo

Miles de personas han participado este lunes en Málaga en la manifestación del Primero de Mayo en la que los sindicatos CCOO y UGT, bajo el lema "No hay excusas", han denunciado las altas de tasa de precaridad laboral y los bajos salarios que presiden el mercado laboral. La marcha, que ha arrancado de la Alameda de Colón pasadas las 11 de la mañana y que ha llegado a la plaza de la Constitución alrededor de las 12.30, ha sido este año el acto central del Primero de Mayo en Andalucía, por lo que ha contado con la presencia de los secretarios generales de CCOO y UGT en la comunidad, Francisco Carbonero y Carmen Castilla, respectivamente. Carbonero ha señalado que con la elección de Málaga se querido llamar la atención sobre la "estacionalidad" del empleo generado por la industria turística, una situación que ha calificado como "una nueva burbuja que no sabemos cuando puede explotar".

"Andalucía no puede soportar durante más tiempo un crecimiento económico y un gran beneficio en el sector turístico y que sean estos sectores de gran ocupación los que tengan salarios más bajos y exploten a la gente con más intensidad", ha comentando el responsable de CCOO, que ha emplazado a instituciones y empresarios a "normalizar las relaciones laborales" en este segmento, "para que se comience de una vez a dar y proyectar un turismo de calidad". "A ver si un día vamos a acabar con la gallina de los huevos de oro", ha advertido.

Por su parte Carmen Castilla, ha señalado que "ya es hora de que la recuperación llegue a trabajadores y familias", criticando que la recuperación de la que presume el Gobierno sólo esté siendo "espectacular" para los empresarios. Además, ha reivindicado unos "salarios dignos" para que las familias "puedan afrontar un proyecto de vida digno".

Respecto a la precaridad laboral, los sindicatos han recordado que en Málaga hay 70.000 personas en continua rotación laboral y que el 70% de los contratos temporales que se firman no superan el mes. También han señalado que podría haber unas 20.000 personas trabajando en la economía sumergida. Además, han denunciado la mayor desprotección social que han traido las reformas, señalando que en Málaga, por ejemplo, hay 80.000 parados que ya no cobran ningún tipo de prestación.

A la marcha han acudido colectivos con conflictos laborales a cuenta de los convenios colectivos como los Bomberos de Málaga, los trabajadores de Ferrovial Servicios que ofrecen los servicios de a bordo en Renfe, los trabajadores de la empresa de ascensores OTIS, estibadores, o trabajadores del Hospital Quirón. También han asistido representantes políticos del PSOE, IU y Podemos.

Los sindicatos afirma que este Primero de Mayo es también "un toque de atención" a la patronal para que "desbloquee los convenios colectivos". "No vamos a estar permitiendo que los resultados y los beneficios que está dando el ejercicio 2016 a las empresas españolas no tengan la repercusión medianamente aceptable y digna que debe tener en la sociedad", han subrayado, reiterando que "queremos que las empresas ganen dinero, pero no queremos que ese dinero vaya a los empresarios y no a la calidad del empleo ni a mejorar las condiciones de compra de los ciudadanos".