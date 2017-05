El entrenador amenazó a un menor con dejarlo en el banquillo si no le enviaba fotos

El entrenador del fútbol base malagueño, cuyas iniciales son J. C. C., detenido en noviembre pasado por abuso y corrupción de menores y que entrenó varias temporadas atrás en varios de los equipos de fútbol por los que pasó llegó a amenazar a uno de ellos, que en el momento de los hechos tendría entre 14 y 16 años, con no jugar de titular si no le mandaba sus fotos íntimas, según se desprende de la declaración del afectado, a la que tuvo acceso este periódico.

El policía le pregunta al menor si el entrenador tuvo con él «conductas inapropiadas» a través del teléfono, vía Whatsapp, en concreto si le envió fotografías o vídeos de índole sexual, a lo que el chico dijo que sí, al tiempo que explicó que este también le reclamó imágenes suyas durante un par de años, cuando él contaba con entre 14 y 16 años, aunque él se negó. «Al solicitar el entrenador las fotografías a las que se está haciendo referencia, en el momento de la solicitud y ante la negativa a enviárselas del dicente, le amenazaba manifestando que si no entregaba lo solicitado posiblemente en el próximo partido no saldría a jugar de titular», hace constar la policía en su atestado.

En diferentes declaraciones, los afectados, que declaran por estos hechos cuatro o cinco años después de que hubieran sucedido, aseguran que era habitual que el preparador les propusiera acudir a prostitutas, solicitarles fotos íntimas o, incluso, quedar con él para salir de fiesta o ir en el coche, aunque la mayor parte de ellos se negaron en lo tocante a mantener una cita con el entrenador con fines sexuales.

El detenido, que tiene 44 años y está en prisión desde noviembre, entrenó en las categorías inferiores de varios equipos, entre ellos el Málaga Club de Fútbol hasta 2014. Allí trabajó con los alevines, los cadetes y los juveniles, logrando importantes éxitos deportivos en su trayectoria en general. De cualquier forma, los hechos investigados en este caso ocurrieron hace varias temporadas.

Su último conjunto fue el Antequera Club de Fútbol, en concreto su equipo de Tercera División, del que fue destituido a principios de la temporada 2015/2016, y antes preparó en categoría sénior a conjuntos del Club Deportivo Rincón, logrando un ascenso a la Primera Andaluza. Durante más de dos décadas, ha danzado por distintos banquillos de la provincia.

A finales de septiembre de 2016, la policía solicitó a diversas instancias federativas la relación de equipos por los que había pasado el preparador, con el fin de localizar más víctimas. En un principio, hallaron a seis adolescentes perjudicados, siendo el cargo más grave los presuntos abusos sobre uno de ellos.

La policía, tras el registro, analizó sus equipos informáticos y lápices incautados, de forma que pudo llegar a ocho menores más que habían hablado con él por Whatsapp. Ahora, hay 23 supuestas víctimas. En su declaración como arrestado, el procesado, según las fuentes consultadas, se derrumbó y reconoció que tenía un problema, aunque no entró a valorar los hechos de su imputación.