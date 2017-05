Freedom of the Seas, un barco del Caribe que se estrena en Málaga

El Freedom of the Seas, en el Puerto de Málaga

El Freedom of the Seas, en el Puerto de Málaga Matías Stuber

Un parque temático flotante con piscinas, pistas de baloncesto, casino y 100 tipos diferentes de refrescos azucarados surca los mares patrios

Es el momento de descubrir nuevos mundos. Como una ballena hambrienta que tiene el hocico abierto para filtrar el plancton de forma placentera yace atracado el Freedom of the Seas en la terminal de cruceros de la capital. Para la autoestima de Málaga, como ciudad portuaria que pinta algo en la ruleta de los megacruceros, convienen visitas de este tipo con relativa asiduidad. Acostumbrada a la visitas consecutivas de los cruceros más grandes del mundo, el Freedom of the Seas supone un pequeño retroceso en la escala de superlativos, algo que no le resta, sin embargo, atributos para superar en eslora al resto de cruces que atracaban esta mañana en Málaga. El Melillero, a su lado, parece una maqueta a escala. La escena, a primera vista, un ejército de toritos introduciendo la mercancía en los flancos del barco, a la vez que otro ejército de autobuses sacaba a los cruceristas a las calles del Centro Histórico.

Para entender las magnitudes de un laberinto de pasillos, es mejor embridar la realidad en números: 10 piscinas y jacuzzis, más de 100 tratamientos diferentes de Spa y una tripulación de 1.360 personas para que a los cruceristas no les falte de nada. El restaurante funciona 24 horas y ofrece desde el menú más sofisticado hasta la clásica hamburguesa. El Crucero partió de Fort Lauderdale, Miami, y proseguirá esta tarde su ruta hacia Palma de Mallorca. A bordo, las principales nacionalidades se reparten entre Estados Unidos y Reino Unido.

En 2006, el Freedom of the Seas fue la madre de todos los cruceros junto a la Queen Mary. La propia Royal Caribbean ha elevado las superlativas con el Allure o el Oasis of the Seas. A Málaga, el primo pequeño ha llegado con la ocupación aproximada del 70 por ciento del aforo total y una edad media de sus integrantes que debe rondar por los 60 años. Es difícil destacar cuando el tradicional understatement británico brilla por su ausencia. Un apunte que merece ser subrayado, en todo caso: hay más de 100 tipos diferentes de refrescos azucarados para calmar la sed. Los grandes cruceros no son muy de monoteísmo