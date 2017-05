La Junta, abierta a colaborar con el Ayuntamiento en la recuperación del Cerro del Villar

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha señalado este lunes que el Gobierno andaluz está abierto a "colaborar y cooperar" con el Ayuntamiento para la recuperación del pasado fenicio con actuaciones en el Cerro del Villar. No obstante, ha abogado por que el Consistorio inicie sus trabajos anunciados y "nosotros estaremos y ya veremos cómo le damos un nuevo impulso al lugar".

Así lo ha asegurado Aguilar tras ser cuestionada por los trabajos en ese enclave y ha añadido que "somos respetuosos con a qué administración corresponde la intervención", recordando que ha sido la Delegación de Medio Ambiente la que ha dado autorización para llevar a cabo actuaciones, entre ellas, un georrádar y "nosotros estamos convencidos de que el Ayuntamiento va a actuar".

Eso sí, ha dejado claro que si "el Ayuntamiento nos llama para colaborar o cooperar, nosotros desde lo que significa la Consejería y los técnicos de patrimonio que tenemos y el conocimiento que hay en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, siempre estamos dispuestos a la colaboración".

Cuestionados en concreto por retomar los trabajos y el centro de interpretación en la zona, ha incidido en que "lo que hace falta ahora es que se continúe el trabajo, que el Ayuntamiento dé el primer paso y se ponga a trabajar y si el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es necesario para cualquier cuestión y el Ayuntamiento nos lo pide nosotros vamos a estar por la colaboración y por la cooperación, como estamos en todos los ámbitos".

En este punto, ha subrayado que "con el diálogo, la colaboración y la cooperación, al final, gana el patrimonio y ganan los ciudadanos", ha valorado, al tiempo que ha añadido que "es lo que vamos a aplicar". No obstante, ha vuelto a reiterar que "es bueno esperar que el Ayuntamiento pueda dar su primer paso e intervenir en ello".

Asimismo, cuestionada por qué no se ha continuado con excavaciones, Aguilar ha señalado que "hay distintas cuestiones de carácter técnico", recordando, además, que en los presupuestos de la Junta se hizo "una apuesta decidida por los servicios sociales, por la sanidad, educación y empleo".

"Los recursos son limitados, máxime cuando Mariano Rajoy ha dejado de ingresar a las arcas de la comunidad andaluza más de 4.000 millones de euros, con los que podríamos haber hecho muchas cosas", ha señalado, reiterando que "con el presupuesto que tenemos y con todos los medios y recursos a nuestro alcance estamos interviniendo en el patrimonio de Andalucía", pero, ha recordado que "no podemos olvidar que tenemos un amplísimo patrimonio. Andalucía cuenta con mucho y, además, muy valioso y tenemos que establecer prioridades a la hora de intervenir".

De igual modo, se ha referido también a una segunda cuestión y, aunque no ha hecho referencia este enclave en concreto, sí que ha explicado que "los técnicos, cuando yo he hablado con ellos, dicen que las excavaciones no se pueden estar haciendo constante y permanentemente en los sitios, que también los lugares tienen que tener tranquilidad y sus pausas necesarias".

"También, lógicamente, escuchamos a los técnicos antes de hacer las intervenciones correspondientes y oportunas", ha indicado Aguilar. Por tanto, ha resaltado, "cuando el Ayuntamiento inicie, nosotros estaremos y ya veremos cómo le damos un nuevo impulso al lugar".

Recientemente, el Ayuntamiento de Málaga informó de que está impulsando nueve destacadas actuaciones en materia de arqueología urbana. En concreto, una de ellas era recuperar el pasado fenicio con actuaciones en el Cerro del Villar.

Así, se trata de acondicionar el yacimiento fenicio del Cerro del Villar (Guadalhorce) y dotarlo de un Centro de Interpretación como lugar de investigación permanente y difusión pública. Consiste en una actuación conjunta del Ayuntamiento con la Administración autonómica, que titular del terreno y autoridad competente en materia arqueológica; así como con la UMA y otras entidades y técnicos colaboradores.

El Ayuntamiento precisó que los trabajos contratados en 2017 son la dirección técnica para redacción y dirección del proyecto 'Plan Estratégico para la investigación, conservación y puesta en valor del yacimiento fenicio de Cerro del Villar'; y obras de acondicionamiento del terreno y levantamiento gráfico del yacimiento mediante teledetección (georrádar). Ambas suman 47.900 euros --IVA excluido--.

De igual modo, a tenor de los resultados que se obtengan, se planificarán en 2018 y 2019 otras necesidades básicas, como son: elaboración del Programa de Difusión con la Consejería de Cultura y Educación; redacción de proyecto del centro de Interpretación y establecimiento de sistema de explotación, gestión de visitas, mantenimiento; así como el estudio de viabilidad de excavación y calendario.