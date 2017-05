Málaga clama por acoger la Sala de lo Penal del TSJA

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, han efectuado hoy en la sede colegial del Paseo de la Farola una declaración institucional solicitando que la capital de la Costa del Sol acoja una sección desplazada de la nueva Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), encargada de resolver los recursos de apelación contra las sentencias penales de primera instancia, después de que la Unión Europea haya pedido la creación de una triple instancia penal.

La Sala de Gobierno del TSJA ya pidió por abrumadora mayoría, 23 de 28 de sus miembros, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acceda a desplazar salas a Málaga y Sevilla, de forma que quede otra, la principal, en Granada, para lo que haría falta crear una plaza de magistrado más (hay dos en Granada y se han creado otras seis) o que el presidente el TSJA, Lorenzo del Río, forme parte de la sala granadina presidiéndola.

El decano ha explicado que esta reivindicación es "prioritaria" para la ciudad y ha contado en su exposición con el apoyo de numerosos colectivos de la ciudad y la provincia: el Ayuntamiento de la capital, los portavoces de los grupos municipales del PP y Ciudadanos, el Colegio de Procuradores, el Colegio de Abogados de Antequera, la Diputación Provincial, la Universidad, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, cuyos representantes han estado presentes en el colegio; no han asistido, pero han declarado su apoyo expreso, la presidenta de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe y el juez decano, así como el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, entre otras instancias.

Lara ha reseñado que, pese al apoyo de la Sala de Gobierno a que Málaga acoja la Sala, el presidente del TSJA "incomprensiblemente se ha mostrado en contra"; y también ha criticado la postura de la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, apoyó que la Sala de lo Penal se quede indivisa en Granada para no trocear la capitalidad judicial autonómica. "Es una injerencia política que no se debe consentir", ha explicado, para recordar que la Junta no tiene competencias en esta materia. "No entendemos por qué está en contra y, como malagueño, me vuelvo a sentir ninguneado por el Gobierno andaluz, que vuelve a dar la espalda a Málaga. Nadie reclama la capital judicial de Andalucía", criticó.

Ha recordado que la capital malagueña ya cuenta con salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo y que el edificio de Muelle Heredia que las acoge puede servir para albergar la nueva sala. También ha indicado que Málaga es una de las provincias con más litigiosidad de España; de hecho, esta es la Audiencia con más asuntos registrados de la autonomía, más de 19.600, frente a los 8.715 de Granada. También ha destacado la entidad de las macrocausas o que se trata de la ciudad en la que más juicios con jurado se celebran. "Se descongestionaría la tramitación de las causas y se acercaría la Justicia al ciudadano", ha apuntado, para aclarar que "ningún sentido tiene para el justiciable ir a Granada y tener que coger abogados de oficio de esa ciudad" para que sean quienes les representen en el recurso de apelación, profesionales distintos a los que los han representado en Málaga. "Exigimos al presidente y al consejero que apoyen y respeten el acuerdo de la Sala de Gobierno", ha indicado.

También ha asegurado que la presidenta de la Audiencia y el juez decano "no han podido venir por decisión impuesta" del presidente del TSJA, pese a que ya apoyaron expresamente el desplazamiento de la Sala de lo Penal a Málaga.

El alcalde, por su parte, cree que es una reivindicación "plena de sentido y lógica" y que será más "barato, cómodo y fácil" que Málaga dé este servicio, antes de que se haga en Granada. "La Junta tiene un planteamiento muy centralista en el planteamiento de la autonomía, nunca se han planteado la descentralización local", ha advertido, para recalcar que no se puede impedir desde la Junta que "la Administración de Justicia tenga un impulso de centralización". Ha calificado las opiniones del consejero y de otros representantes como "desafortunadas", y ha reseñado que el Ayuntamiento ha enviado escritos al consejo, a la Sala de Gobierno y al Ministerio de Justicia. También se ha quejado de que no se haya permitido hacer un acto de esta naturaleza en la Ciudad de la Justicia. "Es un país libre para todos, incluidos los jueces", ha aclarado en referencia a la ausencia de los responsables judiciales malagueños, aunque ha dejado constancia de su apoyo a la iniciativa.

Por otro lado, el Colegio de Abogados ha apoyado también el rechazo de los jueces al plan del consejo de especializar un solo juzgado en cláusulas suelo.