Los sindicatos anuncian una gran manifestación sanitaria para el 11 de junio

Los principales sindicatos del sector sanitario, CCOO, UGT, Sindicato Médico y el de enfermería, Satse, han anunciado en una rueda de prensa una manifestación para el próximo 11 de junio dentro del calendario de movilizaciones que tienen previsto para exigir a la Consejería de Salud, y al SAS, que contraten a más personal y no cierren camas ni quirófanos este verano.

Los responsables de los sindicatos han criticado que la Junta de Andalucía no vaya a cumplir su promesa del pasado 7 de marzo, cuando el gerente del SAS, Mariano Marín, les prometió ante los delegados del Gobierno andaluz en Málaga y los gerentes de los hospitales, que iban a mantener todos lo servicios abiertos en verano contratando a personal de todas las categorías sanitarias para cubrir todos los departamentos y, de este modo, no cerrar ninguno por falta de plantilla. la medida se enmarcaba en el conocido como "Plan Costa", que no era más que un plan de choque con el que mantener abiertos los servicios y aliviar las listas de espera. Ante la ausencia de información institucional al respecto y, ante las explicaciones ofrecidas por los propios trabajadores, han anunciado las medidas de presión para exigir más medios.

El calendario de movilizaciones comenzará el 25 de mayo. Este día se concentrarán ante el Regional Carlos Haya para exigir más medios. La siguiente tendrá lugar a las puertas del Clínico una semana después, el 1 de junio y el día 8 será delante de la sede de la delegación de Salud, en la calle Córdoba. El acto central tendrá lugar el 11 de junio en el centro y los sindicatos invitarán a todas las mareas sanitarias, plataformas, colegios profesionales y asociaciones para que se adhieran a la convocatoria.

El secretario general de sanidad de CCOO, Rafael González, ha señalado en rueda de prensa que los jefes de servicio de las unidades de los hospitales les han confirmado que no se va a contratar a personal hasta llegar al 100% y que, por el contrario, el aumento va a ser de un 20% respecto al año pasado, llegando a aproximadamente a un 40% de sustituciones de la plantilla.

En lo que respecta a los quirófanos, han constatado que se van a mejorar los datos respecto al año pasado pero que no se van a mantener abiertos, sino que van a cerrar menos que en años previos. Así, ha puesto como ejemplo que los del hospital Civil se mantuvieron el verano pasado abiertos al 50% los meses de julio y septiembre y que en agosto cerraron en su totalidad. "Este año la mejoría es que abrirán los tres meses al 50%, pero eso no se abrir al 100%", ha agregado.