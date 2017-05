Vecinos reivindican el servicio de urgencias 24 horas en Churriana

Alrededor de 300 personas se concentraron el pasado viernes en el módulo cerrado de Urgencias, junto al centro de salud de Churriana, para reclamar su apertura y servicio 24 horas, al tiempo que recordaron que lleva cerrado desde que se terminó en 2008. Les acompañó en la movilización la parlamentaria popular Esperanza Oña y la concejala del PP, María del Mar Martín Rojo. A este respecto, Rosa Anaya, responsable de la asociación de vecinos Cortijo de Maza y Pueblo Andaluz, precisó ayer a La Opinión que «no es una iniciativa política» y recordó que los vecinos se han dirigido con la misma reivindicación tanto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como al diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia, aunque sin resultado.

«Esto no lo hago como política sino como ser humano y me duele que las urgencias estén cerradas», recalcó Rosa Anaya, que recordó que ha habido casos en los que vecinos de Churriana han tenido que esperar de una a ocho horas la llegada de la ambulancia. «Por eso reclamamos las urgencias y la ambulancia, porque no es normal esperar tanto», recalcó.

El pasado viernes, la Delegación de Salud respondió a los vecinos que la atención sanitaria de urgencias a los vecinos de Churriana «está garantizada» y «se cuenta con los recursos necesarios tanto profesionales como tecnológicos para atender las demandas sanitarias de la población».

En marzo de este año, el Parlamento de Andalucía aprobó con el voto de todos los grupos, salvo el socialista que se abstuvo, una proposición no de ley presentada por los populares para que Churriana tenga un servicio de urgencias 24 horas.