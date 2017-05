El Padre Brown indaga en plena Axarquía

También publica una libro infantil contra el acoso escolar - La novela negra será presentada este viernes a las 19 horas en el Ateneo

Un buen día, el padre Manuel escucha una confesión que le cambiará la vida y le enfrentará a una oscura trama delictiva en plena Axarquía. Así comienza La confesión nefanda del asesino improbable (Alhulía, 14 euros), la primera incursión de Lola Clavero, columnista de La Opinión y profesora de instituto, en la novela negra, en este caso en clave de humor.

Como explica la autora, se trata de una obra basada en una historia real, un crimen ocurrido hace unos cinco años en la Axarquía, pero prefiere no dar más pistas para animar a los lectores a embarcarse en ella.

La novela será presentada este viernes a partir de las 19 horas en el Ateneo por Javier La Beira, director de la Biblioteca de la Generación del 27.

Lola Clavero, nacida en Jaén, criada en Granada y de padres malagueños de la Axarquía, confiesa que ese padre Manuel «está inspirado en el padre Brown», el afable y agudo personaje creado por Chesterton. «Es un padre Brown, por humanidad, pero en torpe», detalla con una sonrisa.

Porque no hay que olvidar que la obra tiene el subtítulo de Una novela negra de humor o una novela de humor negro. La clave, de nuevo, nos la da el protagonista, el padre Manuel: «Al cura se le va la cabeza porque se obsesiona con las novelas de Dolores Redondo –ahí hay un elemento del Quijote– y ve por todos lados amenazas y crímenes». Para la autora, estos también son síntomas de la sociedad actual: «Hay una obsesión por la novela policiaca y por eso pensé que esto necesitaba una parodia», argumenta.

Y además de la influencia de Chesterton, Lola Clavero reconoce la de García Pavón, el irónico y cervantino creador de Plinio, el jefe de la policía municipal de Tomelloso, que resuelve crímenes en la compañía del veterinario del pueblo. «De pequeña había leído las historias de Plinio, que me gustaban muchísimo. En verano me las leí de nuevo y me pasó como el cura, que me obsesioné con ellas», ríe. Por eso, decidió realizar un viaje literario a Tomelloso, empaparse de los lugares que aparecen en las novelas «y me dieron muchas ganas de hacer algo».

Un misterioso crimen en la Axarquía, y –da pistas la escritora– la historia de un asesino que es «el elemento más inofensivo» de la obra, son algunas de las piezas principales de esta novela negra y humorística con la que, confía Lola Clavero, «el lector encuentre un poco de todo, lo pase bien y tenga una lectura amena». Y si además este libro le lleva «a otros libros», recalca la autora, el buenazo (y torpón) del padre Manuel habrá conseguido su objetivo.



El niño acosado

Pero Lola Clavero también se atreve con la literatura infantil. Un reciente viaje a Alemania para conocer los escenarios de los cuentos de los Hermanos Grimm le sirvió de acicate para escribir Principiana y Ceniciento (Exlibric, 10 euros). Se trata de un libro infantil contra el acoso escolar –que Lola conoce bien como profesora en un instituto de Málaga–. La autora subraya que no hay niños feos sino «originales» y que los patitos feos terminan triunfando en la vida. El libro se presentará el sábado 20 de mayo a las 12.30 horas en la librería Proteo.