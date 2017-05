El PSOE quiere ampliar el cheque bebé a más municipios de Málaga

Para el PSOE, el cheque bebé que otorga la Diputación por el nacimiento o la adopción de un hijo en municipios de la provincia con menos de 5.000 habitantes se ha quedado corto en su actual formato. Ayer, su portavoz en la institución, Francisco Conejo, presentó el proyecto que ha elaborado su partido para ampliar el radio de acción de esta ayuda y hacerla extensible a más localidades de la provincia. Si desde su año de instauración en 2013, esta ayuda solo ha estado pensada para localidades con menos de 5.000 habitantes, el PSOE ahora persigue la ampliación del cheque bebé a los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes.

No es la única modificación en esta ayuda que anhela Conejo. Actualmente, los beneficiarios no pueden presentar una renta anual superior a 12.000 euros. El máximo responsable del PSOE quiere que se eleve la cuantía de la renta familiar y que se establezcan dos tramos progresivos de 1.000 y 500 euros en función de la renta. En concreto, los socialistas han planteado una ayuda de 1.000 euros para las unidades familiares que no superen la renta en 18.000 euros, lo que equivaldría a un aumento de 6.000 euros con respecto a la actual horquilla. Además, el plan del PSOE prevé una ayuda de 500 euros para aquellas familias que tengan una renta entre 18.000 y 30.000 euros.

Conejo denunció, en este sentido, que el equipo de gobierno del PP «excluye» actualmente a muchos municipios y familias, y, además, apuntó a la complicidad de Ciudadanos. La formación naranja se ha alineado con el PP para que el cheque bebé conserve su actual formato. «Ambas formaciones han demostrado su insensibilidad y su falta de compromiso con las políticas sociales», subrayó el portavoz socialista. Para Conejo, además, esto prueba que la irrupción de la formación naranja no habría servido para cambiar el funcionamiento en la institución provincial: «Todo sigue igual en la Diputación. El PP continúa haciendo una política insensible y antisocial. Pero, eso sí, ahora lo hace con la complicidad de Ciudadanos». «El PP sigue embarcado en proyectos de despilfarro y de autobombo para la campaña de Elías Bendodo como candidato a la alcaldía de Málaga», finalizó Conejo su comparecencia.



C´s tacha la idea de irrealizable

Ciudadanos quiso contestar ayer a las acusaciones y lo hizo por boca de su viceportavoz, Teresa Pardo. Como justificación, recordó que el planteamiento del PSOE ya fue rechazado en la última comisión informativa de Servicios a la Ciudadanía. Hubiera supuesto la paralización, ipso facto, de la actual convocatoria aseguran.