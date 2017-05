De la Torre y Bendodo proponen retomar el metro a la Marina y aparcarlo hasta el Civil

El presidente del PP malagueño y de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, han comparecido esta mañana en la confluencia de las calles Eugenio Gross y Martínez Maldonado para fijar su postura sobre la prolongación del metro desde la Alameda al Hospital Civil, que cuenta con cierta oposición vecinal. Su postura es común, aunque con matices: la propuesta básica reside en aparcar el metro en superficie hasta el Civil, que se acabe el actual tramo hasta Atarazanas y estudiar la posibilidad de retomarlo hasta la Plaza de la Marina. Así, De la Torre argumenta que al ser más rentable, no tendría sentido llevarlo hasta el Hospital Civil.

Rodeados por vecinos con carteles de rechazo al tranvía, tanto Bendodo como De la Torre han bromeado con que si se hace en Eugenio Gross de forma subterránea no habrá ningún problema. Sin embargo, esa postura común ha salido a la luz una vez que los periodistas han insistido a ambos mandatarios porque no quedaba clara su postura.

Elías Bendodo, en su primera intervención, ha indicado que el PP respalda la postura del Ayuntamiento y ha indicado: "La prioridad es acabar el tramo de la Avenida Andalucía y que la Junta, en lugar de pleitear y agredir, vuelque su esfuerzo en acabar el metro a la Alameda". En cuanto a su extensión hasta el Civil, declarado de interés metropolitano por la Junta, ha pedido que se "aparque el proyecto, se sienten a negociar, no sólo con el Ayuntamiento, también con los vecinos, esto no se ha hecho".

Bendodo ha destacado que se cumplen once años de obras, que la paralización de las obras en la Alameda durante tres años ha costado 70 millones de euros cada ejercicio de pérdida a los andaluces. Es decir, Bendodo propone acabar lo que hay hasta la Alameda y abordar luego el suburbano hasta el Civil con el consenso de los vecinos. Luego, ha matizado que si se estudia la ampliación hasta la Marina, ya no sería prioritario llevarlo al Civil.

El regidor ha señalado: "En la medida en que la Junta haga caso, este tramo no va a ser necesario". El alcalde se ha referido así a que si se retoma el tramo hasta la plaza de La Marina, no será necesario hacer el tranvía al Civil, ya que prolongándolo hasta los pies de la calle Larios se llegaría a los 20 millones de usuarios (ahora hay unos cinco cada año). Ha insistido en que fue la Junta quien incumplió primero los acuerdos y ha recordado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró que el proyecto no se haría en contra de la voluntad de los vecinos.