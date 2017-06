El emprendimiento joven, clave del crecimiento

Hace unos años una marca de coche puso de moda aquellos del JASP (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparado). No es que no hubiera antes, ni que no los haya después, sólo tuvo la feliz idea de poner sobre la mesa el valor de los jóvenes como motor de cambio y de impulso de la sociedad. Los premios Andalucía Emprende, que convoca la Consejería de Economía y Conocimiento todos los años, sirve para dar a conocer idea y proyectos empresariales maduros, innovadores, que aportan un valor añadido a la región y que, sobre todo, son fruto de la pasión y desparpajo que aporta la juventud.

La próxima convocatoria de estos premios volverá a convertirse en una oportunidad para los jóvenes emprendedores andaluces, que afinan sus proyectos para hacerse con estos premios. No es sólo recibir un reconocimiento, siempre agradecido en los duros comienzos de una empresa, sino porque aporta una oportunidad para crecer. Este es el caso de los ganadores del año pasado en la categoría Crea, para nuevas empresas, a Hearing Software. Antonio Pineda, responsable de esta empresa, destaca que lograr este premio le dio la posibilidad de realizar un viaje a México, donde se pusieron en contacto con empresas locales para expandir su empresa. Son jóvenes, innovadores y ya internacionalizando su empresa.

¿Pero qué ha hecho Hearing Software? Esta es una empresa de domótica que ha desarrollado el proyecto 'Senda', un sistema de servicios para facilitar el día a día a personas sordas, con problemas de movilidad o con mucha edad. Empezó con el proyecto WIIM, que fue el premiado en Andalucía Emprende, y que permite a las personas sordas controlar todo lo que ocurre en la vivienda con un reloj inteligente, que le envía una señal visual a la persona advirtiéndole de cualquier alarma sonora que se produzca en la casa, ya sea que llaman a la puerta, una alarma de incendio o un electrodoméstico.

Este desarrollo ha tenido una segunda fase, a partir de la misma tecnología, que incorpora la geolocalización y el control exterior de las cerraduras inteligentes. Estos dos desarrollos estaban orientados para atender a personas mayores, aunque al final se ha fusionado con el proyecto WIIM para dar lugar a 'Senda', un sistema de servicios para el control de la vivienda y que permite adaptarse a cualquier necesidad.

Otro proyecto premiado es la propuesta de Kibo Studio Advertising, aunque ésta en la categoría de Consolida, para empresas ya en funcionamiento y que necesitan estabilizarse para seguir creciendo. Kibo es una consultoría tecnológica en la que ya trabajan 32 personas y que se dedica al desarrollo de productos de diseño gráfico y diseño web, software a medida y marketing online. Así mismo cuenta con un proyecto de Start up y un proyecto de responsabilidad social a través de su propia fundación.

Esta empresa fue fundada en Marbella por Manuel Linares con apenas 21 años, convirtiéndose en estos diez años en funcionamiento en una de las empresas referentes de la tecnología en España.



Premios Andalucía Emprende

Los Premios Andalucía Emprende, están destinados a reconocer a las empresas más innovadoras que se incuban en la red de CADEs. Las dos empresas andaluzas ganadoras, disfrutarán de una estancia formativa y de una agenda de negocios en un país extranjero que suponga un potencial mercado de interés para el desarrollo de su actividad.

Además, Andalucía Emprende desarrolla una intensa labor de asesoramiento, que en 2016 se acercaron a los 12.000 emprendedores asesorados, que han puesto en marcha más de 10.000 empresas y han generado cerca de 12.500 nuevos puestos de trabajo. La inversión inicial estimada de estos nuevos proyectos empresariales superaría los 116 millones de euros.

La mayoría de esos emprendedores eran jóvenes (63,7% menores de 40 años). Destaca la presencia de mujeres (40%). Respecto a los sectores de actividad, predominan los servicios (cerca del 80% del total). Le siguen la construcción, la industria, el sector primario y el de las TIC.

En materia de empleo, el 90% del generado por las nuevas empresas ha sido por cuenta propia, destacando una elevada presencia de mujeres en su ocupación, que alcanza el 41%. Andalucía Emprende ha incubado 1.759 iniciativas empresariales, un servicio que incrementa en un 6% el índice medio de supervivencia de las empresas que lo reciben transcurridos tres años del inicio de la actividad.