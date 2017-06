Renfe anuncia la llegada de cuatro nuevos maquinistas al Cercanías la próxima semana

Renfe ha anunciado este sábado la incorporación a partir de la próxima semana de cuatro nuevos maquinistas procedentes de otras provincias a la línea de Cercanías de Renfe que une Málaga con Fuengirola para tratar de acabar con las cancelaciones que viene sufriendo el servicio desde el pasado mes de mayo. El responsable del Cercanías de Renfe en Andalucía, Julián Fernández, que ha pedido "disculpas" a los usuarios por los problemas generados, ha señalado que con estas incorporaciones, y con otras que se producirán a lo largo de julio, el servicio debería quedar normalizado y que "en principio no deberían producirse ya más incidencias". Para este fin de semana, de entrada, se espera que el servicio "se preste con normalidad".



El núcleo de cercanías de Málaga es el cuarto de España en número de usuarios, con más de 10,5 millones en 2016, tras los de Barcelona, Madrid y Valencia.



El representante de Renfe afirmó que las cancelaciones se han debido a «una situación coyuntural, resultado de la suma de una serie de circustancias imponderables y coincidentes en el tiempo». Según explicó, la disminución de la plantilla como consecuencia de maquinistas declarados no aptos para conducir y la coincidencia con bajas laborales «ha producido circunstancialmente una disminución del personal operativo para circular». Así, la plantilla en Málaga está compuesta por 42 maquinistas, pero actualmente hay seis que no pueden conducir (tres por no estar aptos según los servicios médicos, dos por baja laboral y uno liberado por funciones sindicales).



El cálculo de Renfe establece que para cubrir las necesidades diarias de la línea en Málaga se necesitan 38 maquinistas, con un margen del 10% para cubrir el absentismo y otras casuísticas. La acumulación de las bajas y los no aptos han dejado la cifra en 36 lo que, según Fernández Muriana, «ha hecho que se produzca una falta puntual de recursos que ha llevado a la supresión de servicios». Renfe afirma que el total de trenes cancelados ha sido de 72 (los sindicatos hablan de 84) en ocho jornadas en las que había programadas 800 circulaciones.



En la línea C1 de Málaga circulan cada día laborable 104 trenes, con una frecuencia de paso de 20 minutos. El reponsable de Cercanías indicó que siempre que ha habido cancelaciones se ha avisado a través de la página web y por la megafonía en las estaciones. «Los viajeros afectados han sido acomodados en los siguientes trenes, dada la elevada frecuencia del núcleo, lo que ha supuesto un retraso máximo de 20 minutos en los trenes suprimidos», dijo.

Respecto al refuerzo de maquinistas, Renfe afirmó que para paliar esta situación «se ha adelantado el proceso previsto de incorporación de nuevos agentes de conducción a la residencia de Málaga», tanto procedentes de nueva contratación como de movilidad desde otras provincias. También se reforzará transitoriamente el servicio con pesonal de fuera. De los cuatro nuevos maquinistas que llegan a trabajar a partir del lunes al Cercanías de Málaga, tres lo hacen ya para quedarse. Además, se prevé que en julio lleguen más (sin detallar el número) procedentes del cupo de 210 maquinistas contratados por Renfe en abril a nivel nacional para hacer frente al proceso de desvinculaciones en la empresa y que están terminando su proceso de formación. El plan de Renfe, según indicó Fernández Muriana, es mantener la plantilla de Málaga en 42 personas.



Se espera que con la llegada de este nuevo personal el servicio termine de normalizarse, aunque el responsable de Cercanías admitió que los nuevos maquinistas precisan de en torno a un mes para ponerse al día en temas de permisos.



CCOO informó esta semana de que aunque la necesidad de maquinistas no es algo nuevo en el Cercanías de Málaga, «hasta no hace mucho se venía supliendo con la colaboración de la plantilla, trabajando en sus descansos y cambiando turnos, siendo año tras año la de Málaga la residencia de toda la empresa en la que sus maquinistas conducen el mayor número de horas al año».