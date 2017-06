Bendodo dice que la Diputación debe ser "más ágil aún" en dar soluciones

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, a poco menos de un mes de los dos primeros años de su segundo mandato, ha considerado que la institución provincial debe ser "más ágil aún" y dar solución a los problemas de los municipios "en la mitad de tiempo".

Así, ha sostenido que el balance no sólo de estos dos años sino de los últimos? seis bajo un Gobierno del PP es "positivo", incidiendo en que la Diputación es una institución "útil" a la que "le ha ido bien" con los 'populares'.

No obstante, sí ha admitido que habría que ser "más ágil todavía" y tener " más capacidad de respuesta ante los problemas de los ciudadanos". "Es un reto", ha apostillado.

Cuestionado por los proyectos que no han salido adelante como el mercado gourmet en la plaza de toros de La Malagueta o el Centro de Arte De la Tauromaquia Colección Juan Barco, Bendodo ha apuntado que "las apuestas privadas tienen que dar rentabilidad y si no salen, no salen". "No pasa absolutamente nada, se buscan soluciones", ha subrayado.

Sí ha opinado que el Museo Taurino es "un buen proyecto, con una colección de mucho valor". Sin embargo, ha incidido en que si el promotor "no paga los acuerdos firmados, la Diputación, como administración pública, tiene que hacer valer los acuerdos y si no paga tiene que pedir que se vaya".

"Es cumplir la ley al cien por cien y ahí no vamos a titubear, por muy bueno que sea el museo", ha recalcado Bendodo. Así, preguntado por si se ha sentido decepcionado, ha apuntado que le hubiera gustado que hubiese salido adelante pero "la situación económica no le ha ido bien a este señor --Juan Barco-- y el proyecto se ve afectado".

"Una prestadora de servicios"

Bendodo ha destacado que en estos años del PP se ha reducido el gasto corriente y el de personal, "y ese ahorro lo hemos dedicado a invertir en pueblos". Todo ello para alcanzar el objetivo de deuda cero, previsto para el próximo año.

"Hemos pasado del déficit al superávit", ha sostenido, recordando que el equipo de gobierno 'popular' "heredó 251 millones de deuda, 50 de ellos a proveedores".

A su juicio, han "ahorrado mucho en gastos superfluos y en duplicidad; en cuestiones que se podían evitar". "La capacidad de ejecución presupuestaria -ha continuado- era baja, igual q el grado de inversión, mientras que el gasto corriente era elevadísimo".

El objetivo de deuda cero se logra, en su opinión, "priorizando": "no se gasta ni un céntimo más de lo que se ingresa, dedicando mayores esfuerzos al ahorro y eso destinándolo a inversión y eliminando gastos superfluos".

El presidente de la Diputación ha cifrado en 400 millones lo destinado a inversiones en estos años, además de hacer hincapié en los proyectos puestos en marcha, entre los que ha citado la recuperación del Caminito del Rey, La Térmica, La Noria, la Senda Litoral, la Gran Senda y la marca de promoción agroalimentaria Sabor a Málaga.

Precisamente otros de sus retos en estos dos años son concluir algunos de estos proyectos como el centro de visitantes del Caminito, avanzar en los 181 kilómetros de senda litoral y que la Diputación "sea una gran prestadora de servicios".

"Tapando las vergüenzas a la Junta"

En este caso, sobre las aportaciones de la institución supramunicipal a iniciativas sanitarias, Bendodo ha señalado que la Diputación "le está tapando las vergüenzas a la Junta".

Ha aludido de ese modo a los siete millones para las obras y los caminos de acceso al hospital del Guadalhorce, un vial de acceso al de la Axarquía, el futuro centro hospitalario de Estepona, donde colaborarán. Además, ha indicado que serán "esenciales" en el de Ronda si el Ayuntamiento presenta el proyecto por valor de 200.000 euros.

"Estamos muy vinculados a cubrir las carencias sanitarias de la Junta de Andalucía", ha reiterado.

Bendodo se ha mostrado también satisfecho con el acuerdo con Ciudadanos: "está a la altura; hace una oposición seria pero responsable, dando equilibrio y estabilidad y desbloqueando temas importantes para esta casa".

En este sentido, ha vuelto a indicar que su propuesta de vicepresidencia de la Diputación a los grupos de la oposición sigue en pie: "siempre hemos dejado la mano abierta en todo el mandato, sea de Ciudadanos, PSOE, Málaga Ahora o Izquierda Unida".