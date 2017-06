Urbanismo hará una auditoría sobre el retraso en las licencias y expedientes sancionadores

La Gerencia de Urbanismo hará una auditoría referida a los miles de expedientes de infracción que han quedado sin tramitar en los últimos diez años y sobre el plazo de concesión de licencias de obras que han sufrido un severo retraso en los últimos tres años.

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga ha aceptado la realización de dicha auditoría así como la convocatoria extraordinaria del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo para debatir en profundidad sobre estos dos asuntos, que los grupos de la oposición han calificado hoy en la comisión de Urbanismo de "escandalosos".

La aceptacion de la auditoría y del consejo rector le ha servido al concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares para eludir dar explicaciones. Apenas una alusión a que se ha mejorado el número de concesión de licencias y las inversiones. Ni una palabra acerca de los miles de expedientes de infracción prescritos, pese a que la oposición le ha reclamado explicaciones. Pomares se ha remitido a lo que se diga en el consejo rector y a la comisión de Transparencia que se celebrará mañana donde el grupo Ciudadanos ha introducido el tema.

La oposición ha dado la batalla con tres mociones presentadas por el PSOE, Málaga Ahora y IU Málaga para la Gente, apoyadas por Ciudadanos y el concejal no adscrito. Finalmente el PP ha decidido sumarse por lo que las propuestas incluidas en esas tres mociones han sido aprobadas por unanimidad. Ello no ha impedido a la oposición criticar con dureza la situación "de caos y descontrol" que se vive en Urbanismo. "Algo falla en Urbanismo, señor Pomares", le ha espetado hasta seis veces el concejal socialista Daniel Pérez, ratificado por Alejandro Carballo, de Ciudadanos quien ha recordado que "lo que está ocurriendo en Urbanismo hace años que no ocurría".

Pomares ha tratado levemente de sacar pecho recordando los datos ofrecidos el pasado viernes sobre aumento del número de licencia concedidas y de la inversión que estas licencias generan. Le ha contestado Carballo señalando que el que haya más licencias concedidas no tiene que ver con que haya mas retrasos en su concesión. "Es como en la sanidad, hay más pacientes atendidos, pero eso no impide que aumente también las listas de espera".

Los acuerdos adoptados señalan que la Gerencia de Urbanismo deberá hacer una auditoría para conocer las denuncias y expedientes de infracción, determinando su número, origen y causa, señalando los que hayan caducados y los que estén próximos a hacerlo; igualmente Urbanismo deberá implantar "mecanismos de calidad" en el departamento de Licencias para impedir que se repitan situaciones como las de ahora.

En última instancia, Urbanismo acepta "depurar responsabilidades", si la auditoría demuestra la existencia de "ineficacia en la gestión", que debería centrarse en la jefatura del departamento "que ha provocado más problemas que soluciones"