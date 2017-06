Aprueban dedicar al sacrificio cero las multas a dueños de perros por hacer sus necesidades en la calle

La comisión de Medio Ambiente aprobó ayer, a propuesta de Ciudadanos, dedicar el dinero de las multas, o una suma equivalente, impuesta a dueños de perros por hacer sus necesidades en la calle a perseguir el sacrificio cero de animales en Málaga, donando ese dinero a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas o usándolo en campañas responsables contra el abandono de mascotas. Muchas de estas mascotas deberán estar identificadas por el ADN, como se recoge en la nueva ordenanza.

También se aprobó convertir el Centro Zoo Sanitario en un centro abierto que las familias puedan visitar y se hagan actos de concienciación sobre el cuidado a los animales, fomentando así la adopción de perros y gatos.

Raúl Jiménez señaló que todo acuerdo debe ir respaldado por dinero, «es importante asegurar la financiación». En 2016, se pusieron 313 multas a dueños de perros y se recaudaron 65.892 euros, y recordó que en la nueva ordenanza no sólo se va a sancionar a los dueños que no recojan los excrementos de sus canes, sino también a los que no hagan los pertinentes análisis de ADN.

La formación naranja propone destinar ese dinero a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas o a campañas de concienciación sobre adopción responsable y contra el abandono. Asimismo, el grupo municipal instó al equipo de gobierno a estudiar, a medio plazo, la posibilidad de hacer del centro zoosanitario de Málaga un lugar abierto de ocio, «donde las familias puedan interactuar con los animales alojados allí y se favorezca, de esta forma, la adopción responsable».

Esta sería la manera más efectiva del llegar al sacrificio cero en la capital malagueña.