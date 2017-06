Jiménez afirma que los informes sobre Limasa aún no han sido elaborados

El edil de Sostenibilidad Medio Ambiental, Raúl Jiménez, aseguró ayer, tras una pregunta del concejal no adscrito Juan José Espinosa que los informes sobre la viabilidad económica y empresarial de Limasa, ante una posible municipalización del servicio, «no es que no se pasen a la oposición, es que no están hechos».

Jiménez destacó que la moción del pleno de marzo, apoyada por todos los grupos, insistía en que el interventor municipal, tras pasarle la información la empresa, elaborase estos informes, pero en un Consejo de Administración de Limasa, al no estar recogido este extremo en el contrato, se rechazó esta vía. «El interventor municipal no forma parte de Limasa y no tiene la información, por eso intentamos plantear en el Consejo de Administración que Limasa estuviese obligada a darle información a ese funcionario», explicó, para criticar después que se le acusara da dar un golpe de mano.

Espinosa, por su parte, señaló: «Ustedes decían que existían ya informes que había elaborado la mesa técnica de Limasa; yo es la primera información que tengo de que la moción no se va a cumplir. No entiendo lo del golpe de mano y el cambio de intervención no tiene nada que ver para que se hagan los informes y se les pase a la oposición», y criticó que aún no se hayan elaborado estos estudios.