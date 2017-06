El PP propone a los grupos de Málaga instaurar el voto ponderado en las comisiones

La idea contaría con el apoyo de C's pero el resto de la oposición está en contra

El Grupo Municipal del PP ha propuesto en una reunión de la Junta de Portavoces, en concreto la del 16 de junio, al resto de partidos con representación en el Consistorio instaurar el voto ponderado en las comisiones informativas de pleno, algo que, en principio, contaría con el apoyo de Ciudadanos pero con la oposición frontal del resto: Málaga Ahora, Málaga para la Gente, PSOE y el concejal no adscrito Juan José Espinosa.

El voto ponderado supone que todos los ediles con representación en las comisiones informativas puedan delegar sus votos en un compañero, de forma que estarían exentos de asistir. Así, en el seno de la Junta de Portavoces se ha debatido este asunto y, para llegar a un acuerdo, se distribuyó un documento en el que se hacía una concesión: «Con independencia de la composición informativa de pleno de que se trate, a la que asistirán los miembros que tengan atribuido el voto ponderado, los grupos firmantes se comprometen a que cada punto del orden del día se debatirá políticamente con el concejal que tenga la competencia por razón de la materia, en aras de garantizar en todo momento el debate político de las mismas».

En el encabezamiento de este acuerdo de la Junta de Portavoces, se hace constar para justificar ese ofrecimiento que se ha iniciado la tramitación de la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para implantar el sistema del voto ponderado en las comisiones informativas de pleno y la presencia del concejal del área de que se trate garantizaría en todo momento el debate político en el seno de las mismas.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, asegura que la instauración del voto ponderado no se puede aprobar en la Junta de Portavoces, sino que, al ser una modificación del ROP, ha de llevarse a pleno. «Haya consenso o no, debe ir a pleno. No llegó a votarse ese acuerdo, aunque se habló durante largo rato», precisó.

En su opinión, sería un error que el PP y Ciudadanos lo llevaran a pleno y lo aprobasen por dieciséis votos a favor y quince en contra. «No nos parece que un asunto de este calado deba aprobarse por una mayoría tan exigua», aclara.

El PP tiene en las cinco comisiones informativas seis ediles, tres el PSOE, y uno Ciudadanos, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, además de Espinosa, edil no adscrito.

Una sola comisión versa de diferentes asuntos que tienen que ver con distintas áreas.