Urbanismo admite que hay miles de expedientes de infracción sin tramitar

Urbanismo "esta revisando miles de expedientes" de infracción desde el año 2009 hasta 2016 que hasta ahora no habían sido tramitados, según ha reconocido este martes el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en la comisión de Transparencia, si bien no ha querido precisar cuantos ni el número de los que estarían prescritos. Pomares ha sido urgido por el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo sobre el alcance de la información publicada por La Opinión de Málaga acerca de la existencia de miles de expedientes de infracción no tramitados en los últimos diez años, que ha posibilitado la prescripción de muchos de ellos.

Pomares, que ha emplazado al consejo rector de la Gerencia de Urbanismo que ha sido convocado de forma urgente para mañana para debatir en exclusiva este asuntos, en donde dará "los detalles técnicos precisos", ha reconocido que ante el importante número de expedientes de infracción "hay que priorizar y se prioriza con los expedientes más graves frente a los menos graves o leves". Esa prioridad, según Pomares se mide en función de si la obra está ya terminada o en ejecución, si es legalizable o no o del volumen de la obra. La prioridad la tienen también los expedientes que vienen de la Fiscalía o del Seprona, "porque son posibles delitos" y porque en esos casos "se nos exige agilidad". Otro obstáculo en la tramitación de estos expedientes es que tienen un tiempo de trámite largo" y, además "supone una alta carga de trabajo".

El concejal ha señalado que todos los años se presentan una media de 1.100 expedientes, un número que consideró "exagerado". Por ello explicó que desde su llegada a la concejalía en 2013 se ha tratado de dar "un giro" buscando un modelo alternativo "mas favorable" al administrado" y cumpliendo siempre la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). "Todos los expedientes cumplen la LOUA", ha asegurado.

La revisión de los miles de expedientes que estaban sin tramitar persigue sacar a la luz "lo que aún siguen vivos" que son los que "nos preocupan, pues sigue habiendo muchos expedientes vivos", la idea es estudiarlos para darles un su resolución "la interpretación mas favorable al ciudadano"