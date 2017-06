El SAB denuncia que el inspector jefe de bomberos usa el coche oficial fuera de su jornada

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) denuncia que el inspector jefe del servicio «utiliza un vehículo oficial fuera de su jornada de trabajo», según consta en una carta enviada al alcalde, Francisco de la Torre. «El vehículo de color gris, sin rotular, camuflado, está a su exclusiva disposición las 24 horas de los 365 días del año, desde que fue adquirido por el servicio es conducido sólo por el inspector. No tiene conductor asignado y no queda custodiado en el Parque de Bomberos o dependencias municipales; es fácil verlo aparcado en calles próximas a su domicilio», dicen.

El SAB entiende que el inspector «está cobrando por esta vía un sobresueldo opaco a Hacienda en forma de plus; una cosa es que la libre disposición de la jefatura le obligue a movilizarse en casos puntuales de emergencia a cualquier hora del día, que cuando se han producido ha solicitado un conductor del personal de guardia, y otra que use el vehículo para los desplazamientos particulares cuando es el Ayuntamiento el que paga el combustible, mantenimiento, impuestos y sanciones de tráfico». El sindicato afirma que se traslada así de su casa al trabajo, «lo que al SAB nos parece poco ético y discriminatorio. El resto de funcionarios se desplaza por su cuenta». Preguntado por este asunto, el Ayuntamiento no ofreció ayer respuesta.