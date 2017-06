Rock solidario en Las Esclavas

Más de setenta niños del colegio colegio Sagrado Corazón de Málaga "Las Esclavas" representaron las noches del viernes y del sábado el musical We Will Rock You, una historia ambientada en un futuro en el que la individualidad se persigue y cualquier forma de creación artística ha sido prohibida. Solo algunos rebeldes desafían la represión del nuevo orden mientras aguardan la llegada del Soñador, un líder que según una vieja profecía hará posible el regreso de la música rock y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.

La puesta en escena culmina las numerosas horas de trabajo y ensayo que durante todo el curso escolar han realizado los profesores y alumnos del centro, fines de semana incluidos, para poder representar ante más de mil personas esta obra musical, que ha sido posible además gracias a los patrocinadores Gedetrans, Agrupación de Cofradías, Ferretería Casimiro Luque y Maldon Agencia Digital. Además contó la ayuda de los educadores del centro, del personal no docente, de antiguos alumnos, de la AMPA del colegio y de la empresa Isoluz.

Los alumnos realizaron una interpretación propia del musical con una puesta en escena de primer nivel, donde hubo constantes guiños de los protagonistas a canciones del pasado con un diálogo adaptado para hacer más amena la representación. De hecho, We Will Rock You utiliza los temas del grupo Queen para contar una historia creada por el escritor británico Ben Elton. Las letras de las canciones también han servido para dar nombre a los protagonistas como Galileo, Scaramouch, Killer Queen o el grupo de Bohemios, que fueron interpretados por los alumnos de la ESO de Las Esclavas.

El dinero recaudado con la venta de entradas será destinada íntegramente a beneficio de la Fundación Spínola Solidaria, como recordó Rebeca Collado, presidenta de la Fundación, que anunció que este año sería para un proyecto de alfabetización digital en un colegio de Asunción, en Paraguay.

Con el musical We Will Rock You, los primeros alumnos de la ESO que empezaron hace cuatro años terminan un ciclo después de haber representado Peter Pan, Mamma Mia! Y High School Musical y Jesucristo Superstar