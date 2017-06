Drivy estrena en Málaga un sistema para alquiler de vehículos que deja reservar y abrir la puerta con el móvil

Drivy, la plataforma de alquiler de coches particulares, ha presentado este lunes en Málaga «Drivy Open», una nueva tecnología que permite abrir el coche con el móvil destinada a proporcionar más flexibilidad al servicio de alquiler de vehículos. Esta tecnología ya la están utilizando algunas rentacars y concesionarios de la ciudad, ya que les permite alquilar sus coches sin tener que preocuparse de la entrega y la devolución de los mismos a los clientes.

Después de más de dos años en inversión en I+D y la puesta en marcha del servicio en París y Berlín, donde ya hay 600 vehículos instalados, Málaga ha sido escogida como la tercera ciudad española para presentar la tecnología Drivy Open, tras implantarse en Barcelona y Madrid, donde más de 100 coches ya tienen instalado este software, ha explicado Drivy. La próxima ciudad de Andalucía en tener este sistema será Sevilla.

Según el Índice IESE Cities in Motion (ICIM), que mide la sostenibilidad y la calidad de vida de 180 ciudades en 80 países, Málaga (51º lugar) es la tercera ciudad española más innovadora, gracias a la cantidad de empresas digitales y a su hub tecnológico.

«A partir de ahora, tanto los malagueños como los turistas que vayan a Málaga, podrán alquilar vehículos, recogerlos y devolverlos, todo desde su propio smartphone. El objetivo es abastecer toda la demanda de cara a la temporada alta, así como también, ofrecer una mejor experiencia a los usuarios que alquilen un coche, ya que pueden realizar todo el servicio vía móvil», ha comentado la empresa.

«Drivy Open» es un hardware que la compañía instala en los vehículos de los propietarios interesados, y permite la geolocalización, apertura, cierre y bloqueo de arranque de los vehículos con sólo un smartphone. De esta manera, los propietarios ya no tienen que estar presentes en el momento de la entrega de llaves, y los conductores cuentan con total libertad de horarios, para hacer el check-in y el check-out del vehículo cuando lo necesitan, sin depender de la disponibilidad del propietario.

El dispositivo no sólo permite abrir los coches a distancia, sino que cuenta con un sistema de localización y un inmovilizador que aumenta la seguridad del vehículo. Además, Drivy efectúa revisión de los carnets de conducir de los conductores antes de que puedan realizar un alquiler, con lo que aporta flexibilidad a estas empresas colaboradoras, que pueden aumentar sus ingresos sin destinar costes de estructura.

Con más de 45.000 vehículos y más de 1,5 millones de usuarios en toda Europa, Drivy surgió como una plataforma de alquiler de coches entre particulares. En España, la compañía tiene ya más de 5.000 coches activos y 76.000 usuarios. En Málaga concretamente ha crecido en el último año un 500%, con más de 120 coches actualmente.

Ahora ha ampliado su servicio a rentacars, empresas con flotas, concesionarios y autónomos o emprendedores que quieran rentabilizar sus vehículos alquilándolos a otras personas. De esta manera pueden alquilar sus coches sin tener que encontrarse con los clientes: estos se dirigen al vehículo, firman el contrato de alquiler y abren el coche directamente desde su propio smartphone. Además, esto les proporciona una oportunidad para llegar al target del viajero joven, el millennial, o a aquellos viajeros que prefieren reservar vehículos mediante apps y plataformas de carsharing.

Dos ejemplos de estas empresas son la rentacar Autos Lido y la empresa de compraventa y alquiler Finauto, ambas de Málaga, que han localizado los coches en el aeropuerto y el centro de la ciudad. Esas dos compañías, han registrado en Drivy un total de 15 coches por el momento, todos con apertura por smartphone mediante el sistema «Drivy Open». Además, la gestión de las reservas se ha automatizado para que estas empresas no tengan trabajo adicional, "para no generar fricción, y para que no se tengan que preocupar de nada más que de llevar su negocio", ha comentado Raquel Priego, representante de Drivy.

De esta manera, Drivy señala que ambos sectores (tradicional e innovador) se unen con el único propósito de complementarse: "Hay parte de la demanda, sobre todo el perfil de 25 a 35 años, que a la hora de viajar, su primera elección son plataformas de economía circular, como Drivy. Por otro lado, estas plataformas, en temporada alta no llegamos a cubrir toda la demanda que tenemos con los coches particulares. Esta sinergia con el sector tradicional beneficia a ambas partes: estas empresas, autónomos o concesionarios consiguen tener aún más rotación en sus vehículos llegando a un target nuevo, nutriéndose del tráfico de nuestra plataforma, y nosotros podemos ofrecer un servicio rápido, sin esperas y con cero fricción a los viajeros contando con estos vehículos profesionales también", ha comentado Priego.

Juan Manuel Casado, general manager de Finauto, ha apuntado durante la presentación en Málaga: "En Drivy los usuarios tienen la posibilidad de evaluar y comentar el servicio recibido. Cualquier usuario de la aplicación tiene acceso a ellas. El feedback que se consigue con el cliente es una fuente de información muy importante para una empresa como la nuestra y el objetivo es conseguir las mejores valoraciones".

"En España, los vehículos permanecen parados la mayor parte del tiempo, y esto se extrapola a todos aquellos vehículos de flotas profesionales que sólo se utilizan puntualmente, y generalmente, entre semana, pero no en fin de semana. Siendo la actividad principal de las flotas de empresas el uso profesional por parte de sus equipos, Drivy Open cobra todo el sentido para las compañías que quieran monetizar sus vehículos de empresa: no van a tener que designar a ningún trabajador para la entrega y devolución de los coches si no pueden hacerlo, y con Drivy Open podrán alquilar varios vehículos a la vez, siempre que quieran, y a distancia", ha concluido Raquel Priego.